Волово – Харбин: тульская птицефабрика Воловский бройлер успешно выступила на VIII Российско-Китайском ЭКСПО

Это стало одним из важнейших экономических мероприятий в рамках сотрудничества России и Китая.

В Китае с 17 по 21 мая в Международном конгрессно-выставочном центре в городе Харбин провинции Китая Хэйлунцзян прошло VIII Российско-Китайское ЭКСПО. В нём участвовали делегации из 23 регионов России, в том числе четыре делегации из Центрального федерального округа, включая Тульскую область.

Напомним, что 17 мая торжественную церемонию открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV форума межрегионального сотрудничества посетил Президент России Владимир Путин. Уточним, что Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочерёдно – в РФ и КНР (Китайская Народная Республика).

В течение работы выставки представители власти, бизнес-сообщества, а также простые жители Китая интересовались продукцией Тульской области. Там также проводили дегустации. Гости экспозиции спрашивали и про туристические возможности региона.

Среди компаний, представивших продукцию на стенде Тульской области, была компания «Воловский бройлер». Предприятие с 2019 года поставляет в Китай куриные субпродукты и крылья и входит в число лидеров по поставкам продукции из птицы в КНР.

ООО «Воловский бройлер» работало на ЭКСПО в составе тульской делегации от областного отделения Российского экспортного центра (РЭЦ). Продукцию «Воловского бройлера» представила директор по маркетингу Анна Александрова. Уточним, что предприятие – одно из ведущих в Тульском регионе, на нём трудится более 1400 человек.

Благодаря содействию тульского РЭЦ по предоставлению переводчиков на стенде выстроился конструктивный диалог с китайскими и не только партнёрами. Регулярно шли рабочие переговоры с представителями отделов продаж для определения перспектив клиентов. Появился ряд вариантов для дальнейшего долгосрочного сотрудничества.

Представитель компании «Воловский бройлер», директор по маркетингу Анна Александрова.

Китайская кухня в Харбине очень приближена к европейской уже, практически везде можно найти мясо и традиционные гарниры к нему, но, помимо всего прочего, возможно попробовать блюдо, например, из куриных ног, которые и поставляет наша фабрика – рассказала директор по маркетингу ООО «Воловский бройлер» Анна Александрова. – А ещё на полках в магазине можно купить личинки насекомых, кстати, большой источник белка. Китайцы настоящие эксперты в кухне, миллионы лет они посвящали этому ремеслу время и, наверное, сейчас их можно выделить как одних из лучших специалистов, которые могут приготовить буквально из всего что-то очень вкусное, а яркие насыщенные соусы сделают любое блюдо запоминающимся.

Одно из необычных для россиян, но типичное для китайцев лакомство – куриные ноги. Это блюдо едят как снэк и в офисах, и в школах, и на прогулках. И китайская мама, собирая ребёнка в школу, положит ему в рюкзак упаковку с куриными ногами, а мама в России – бутерброд.

В магазине у прилавка с крылышками

А вот маленькая справочка, кто решил украсить свой рацион новым продуктом. Надо полагать, для личинок мы ещё не созрели, а вот ноги…

Куриные ноги обладают следующими полезными свойствами:

В сухожилиях, соединяющих суставы, содержится коллаген – белок, который делает кожу более упругой и не даёт ей преждевременно стареть. В ногах больше белка, чем жира. Больше всего в этом субпродукте содержится витамина В4, который отвечает за метаболизм, работу кишечника и печени. Лидер по минеральным веществам в составе – медь. Она помогает лучше усвоиться железу и тем самым улучшает показатели крови. Для спортсменов куриные ноги могут оказаться отличным дополнением к здоровому рациону.

Снэк – куриные лапки

Таким образом – то, что не так распространено в нашей стране, может оказаться крайне значимым для братского народа. Хотя такую пищу могут попробовать и жители РФ.

Отметим, что одна из задач Российско-Китайского ЭКСПО – это укрепление дружбы России и Китая, как в политическом, так и в деловом и культурном плане. Такие мероприятия помогают в создании новых возможностей для сотрудничества.