Волово – Харбин: тульская птицефабрика Воловский бройлер успешно выступила на VIII Российско-Китайском ЭКСПО
Это стало одним из важнейших экономических мероприятий в рамках сотрудничества России и Китая.
В Китае с 17 по 21 мая в Международном конгрессно-выставочном центре в городе Харбин провинции Китая Хэйлунцзян прошло VIII Российско-Китайское ЭКСПО. В нём участвовали делегации из 23 регионов России, в том числе четыре делегации из Центрального федерального округа, включая Тульскую область.
Напомним, что 17 мая торжественную церемонию открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV форума межрегионального сотрудничества посетил Президент России Владимир Путин. Уточним, что Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочерёдно – в РФ и КНР (Китайская Народная Республика).
В течение работы выставки представители власти, бизнес-сообщества, а также простые жители Китая интересовались продукцией Тульской области. Там также проводили дегустации. Гости экспозиции спрашивали и про туристические возможности региона.
Среди компаний, представивших продукцию на стенде Тульской области, была компания «Воловский бройлер». Предприятие с 2019 года поставляет в Китай куриные субпродукты и крылья и входит в число лидеров по поставкам продукции из птицы в КНР.
ООО «Воловский бройлер» работало на ЭКСПО в составе тульской делегации от областного отделения Российского экспортного центра (РЭЦ). Продукцию «Воловского бройлера» представила директор по маркетингу Анна Александрова. Уточним, что предприятие – одно из ведущих в Тульском регионе, на нём трудится более 1400 человек.
Благодаря содействию тульского РЭЦ по предоставлению переводчиков на стенде выстроился конструктивный диалог с китайскими и не только партнёрами. Регулярно шли рабочие переговоры с представителями отделов продаж для определения перспектив клиентов. Появился ряд вариантов для дальнейшего долгосрочного сотрудничества.
Китайская кухня в Харбине очень приближена к европейской уже, практически везде можно найти мясо и традиционные гарниры к нему, но, помимо всего прочего, возможно попробовать блюдо, например, из куриных ног, которые и поставляет наша фабрика – рассказала директор по маркетингу ООО «Воловский бройлер» Анна Александрова. – А ещё на полках в магазине можно купить личинки насекомых, кстати, большой источник белка. Китайцы настоящие эксперты в кухне, миллионы лет они посвящали этому ремеслу время и, наверное, сейчас их можно выделить как одних из лучших специалистов, которые могут приготовить буквально из всего что-то очень вкусное, а яркие насыщенные соусы сделают любое блюдо запоминающимся.
Одно из необычных для россиян, но типичное для китайцев лакомство – куриные ноги. Это блюдо едят как снэк и в офисах, и в школах, и на прогулках. И китайская мама, собирая ребёнка в школу, положит ему в рюкзак упаковку с куриными ногами, а мама в России – бутерброд.
А вот маленькая справочка, кто решил украсить свой рацион новым продуктом. Надо полагать, для личинок мы ещё не созрели, а вот ноги…
Куриные ноги обладают следующими полезными свойствами:
- В сухожилиях, соединяющих суставы, содержится коллаген – белок, который делает кожу более упругой и не даёт ей преждевременно стареть.
- В ногах больше белка, чем жира.
- Больше всего в этом субпродукте содержится витамина В4, который отвечает за метаболизм, работу кишечника и печени.
- Лидер по минеральным веществам в составе – медь. Она помогает лучше усвоиться железу и тем самым улучшает показатели крови.
- Для спортсменов куриные ноги могут оказаться отличным дополнением к здоровому рациону.
Таким образом – то, что не так распространено в нашей стране, может оказаться крайне значимым для братского народа. Хотя такую пищу могут попробовать и жители РФ.
Отметим, что одна из задач Российско-Китайского ЭКСПО – это укрепление дружбы России и Китая, как в политическом, так и в деловом и культурном плане. Такие мероприятия помогают в создании новых возможностей для сотрудничества.
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...