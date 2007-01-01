В Калужской области вручили награды «Материнское сердце» и «Отцовская доблесть»

Семейный форум-фестиваль «Крепка семья — сильна Россия» прошел в Бабынинском районе.

Мероприятие организовали в рамках Года семьи, рассказали в районной администрации.

На фестивале были вручены три медали общественного признания «Материнское Сердце» и «Отцовская Доблесть».

Также специалисты Семейного МФЦ провели мастер-класс «Кукла-семейный оберег».

Спикерами и экспертами в дискуссии выступили опытные психологи, педагоги, наставники: Елена Шкурина, Валентина Романенко, настоятель Бабынинского храма отец Алексей, многодетные и приемные родители.