В Калужской области вручили награды «Материнское сердце» и «Отцовская доблесть»
Мероприятие организовали в рамках Года семьи, рассказали в районной администрации.
На фестивале были вручены три медали общественного признания «Материнское Сердце» и «Отцовская Доблесть».
Также специалисты Семейного МФЦ провели мастер-класс «Кукла-семейный оберег».
Спикерами и экспертами в дискуссии выступили опытные психологи, педагоги, наставники: Елена Шкурина, Валентина Романенко, настоятель Бабынинского храма отец Алексей, многодетные и приемные родители.
Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!...