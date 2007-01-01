Калужскую область назвали среди лидеров по цифровой трансформации в стране

Такие слова в среду, 22 мая, прозвучали на конференции «Цифровая индустрия промышленности России – 2024» с участием вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко.

- Спасибо за высокую оценку, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей экономики, социальной сферы, госуправления в нашем регионе превысил 81% при среднем по России в 75%.

Он отметил, что с помощью информационных технологий у нас развивается система соцподдержки, здравоохранение, образование, транспорт.

- Продолжаем работать над повышением качества и удобства цифровых сервисов. Повышением доступности связи и интернета. Расширением возможности пользования госуслугами в электронном виде, - заявил губернатор.