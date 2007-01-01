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Общество

Калужскую область назвали среди лидеров по цифровой трансформации в стране

Такие слова в среду, 22 мая, прозвучали на конференции «Цифровая индустрия промышленности России – 2024» с участием вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Григоренко.
Дмитрий Ивьев
16:13 сегодня
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- Спасибо за высокую оценку, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей экономики, социальной сферы, госуправления в нашем регионе превысил 81% при среднем по России в 75%.

Он отметил, что с помощью информационных технологий у нас развивается система соцподдержки, здравоохранение, образование, транспорт.

- Продолжаем работать над повышением качества и удобства цифровых сервисов. Повышением доступности связи и интернета. Расширением возможности пользования госуслугами в электронном виде, - заявил губернатор.

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калужская область регион
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
sergey_l

Идиоты! Это абсолютно ни как не повлияет на пропускную способность. Город для машин!

...
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