В Калужской области цифровизировали маммографические исследования
В частности, была внедрена расширенная функциональность программного обеспечения Региональной медицинской информационной системы, рассказали 22 мая в правительстве региона.
Время на анализ одного исследования составляет не более 60 секунд.
При этом удается обнаружить не менее 90% реальных патологий.
- С начала этого года ИИ обработано около 5,7 тысячи маммографических исследований, - пояснили в правительстве.
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