В Калужской области цифровизировали маммографические исследования

В частности, была внедрена расширенная функциональность программного обеспечения Региональной медицинской информационной системы, рассказали 22 мая в правительстве региона.

Время на анализ одного исследования составляет не более 60 секунд.

При этом удается обнаружить не менее 90% реальных патологий.

- С начала этого года ИИ обработано около 5,7 тысячи маммографических исследований, - пояснили в правительстве.