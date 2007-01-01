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SMS-таргет набирает популярность

16:44 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Практически все сферы нашей жизни сейчас связаны с гаджетами и различными технологичными сервисами. И профессиональная сфера не исключение. Мы посмотрели, какие цифровые инструменты для бизнеса сейчас актуальны. Оказалось, что их достаточно много, а один из популярных для продвижения – SMS-таргет. Сервис не просто помогает компаниям управлять рассылками, но и позволяет клиентам своевременно узнавать об акциях и предложениях. Рассказываем, почему такие сервисы до сих пор эффективны.

Что-что, а телефоны мы точно никогда не выпускаем из рук. Нам регулярно приходят оповещениях из мессенджеров, социальных сетей, онлайн-игр и различных приложений. И в таком потоке действительно можно упустить полезную информацию. Однако SMS-уведомления всегда горят на экране и являются более заметными – 98% SMS абоненты читают в первые минуты после рассылки. Именно такое яркое сообщение и получит клиент, который подписался на уведомления от любимого магазина, театра, салона красоты и других. В ней может быть информация о скидках, новинках, графике работы или просто самых разных интересных предложениях от компании.

Так, для разных целей рассылки потенциальным и действующим клиентам предприниматели среднего и малого бизнеса могут использовать SMS-таргет. Разберем, как это работает на примере этой услуги от Tele2. На сайте оператор указывает, что для настройки целевой аудитории доступно более 120 параметров. И при этом, отправлять сообщения можно не только на номера Tele2, но и на номера других операторов, если уже сформирована база клиентов.

С точки зрения функционала SMS-таргет очень простой. Мы выяснили, например, что для настройки рассылки нужно выполнить всего 4 шага: установить параметры, выбрать геозоны, определить целевую аудиторию и интересы абонентов. При первом использовании сервиса также доступен подробный онбординг. В нем можно изучить все функциональные возможности и при необходимости воспользоваться онлайн-поддержкой.

Кроме настройки рассылки, доступен анализ ее эффективности. Функционал позволяет получить подробную статистику по запуску рекламных кампаний в удобном формате – в виде графика или диаграмм.

Но и это еще не все. Предприниматели могут получить кешбэк 40% на таргет-баланс за отправку рассылок. Чем больше SMS-рассылок клиент будет запускать в текущем месяце, тем больше у него будет SMS.

Удобно, что можно протестировать работу сервиса в демо-кабинете. Без авторизации доступны для изучения основные параметры отчета, информация о клиентах, шаблоны и многое другое.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
sergey_l

Идиоты! Это абсолютно ни как не повлияет на пропускную способность. Город для машин!

...
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