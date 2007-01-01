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В Калуге стало доступно проведение КТ-коронарографии

15:25 сегодня
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Подробно об этом исследовании нам рассказал врач-кардиолог Эндохирургического Центра Александр Васильевич Шпаков.

Это не требующий оперативного вмешательства эффективный метод обследования сосудов сердца.

СКТ‑ангиография коронарных артерий (или КТ‑коронарография) применяется для того, чтобы детально рассмотреть состояние сосудов сердца, оценить кровообращение в них и определить место закупорки.

КТ‑коронарография проводится с помощью компьютерного томографа. В полость сосуда вводится контрастное вещество, которое заполняет просветы и позволяет проанализировать структуру артерии, выявить значимые атеросклеротические бляшки. С помощью данного исследования также возможно определить индекс коронарного кальция и риск возникновения инфаркта миокарда.

КТ‑коронарография является методом лучевой диагностики.

КТ‑коронарография является одним из самых точных и достоверных способов диагностики ишемической болезни сердца (ИБС), так как позволяет определить характер, место и степень сужения коронарной артерии.

Целью проведения КТ‑коронарографии является:

КТ‑коронарографию назначают как в плановом, так и в экстренном порядке.

  • дифференциальная диагностика при наличии неясного болевого синдрома в грудной клетке;
  • неинформативность нагрузочных тестов или как альтернатива им;
  • решение вопроса о необходимости проведения дальнейшего углубленного обследования и лечения (например, выполнения инвазивной коронарной ангиографии, стентирования и шунтирования коронарных сосудов);
  • оценка коронарного кровотока;
  • исключение подозрения на ишемическую болезнь сердца;
  • определение места сужения коронарной артерии;
  • оценка результатов проведенного лечения;
  • подготовка к операциям на сердце.

К преимуществам КТ‑коронарографии относятся:

  • информативность — ​позволяет получить полный объем данных о состоянии коронарных артерий;
  • безопасность и минимальное нарушение целостности тканей;
  • послойное изображение необходимых структур во всех плоскостях;
  • эффективность — ​точность результатов позволяет быстро и верно поставить диагноз, своевременно назначить правильное лечение;
  • скорость проведения — ​исследование занимает меньше часа.

КТ‑коронарография назначается врачом после детального изучения состояния здоровья пациента и требует определенной подготовки, которая заранее оговаривается с врачом.

Также на исследовании обязательно иметь при себе результаты анализа крови на креатинин (действителен 7 дней), результаты ЭКГ с расшифровкой.

КТ‑коронарография проводится в стабильном эмоциональном состоянии, при частоте сокращений сердца (ЧСС) 50–65 ударов в минуту. Это позволит сделать исследование максимально информативным.

Несмотря на безопасность и неинвазивность метода, существуют некоторые противопоказания:

  • аллергия на йодосодержащие контрастные вещества;
  • тяжелая почечная недостаточность;
  • неконтролируемая тахикардия или аритмия;
  • беременность.

Именно поэтому КТ‑коронарография проводится только по направлению врача.

 

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр. 3,

тел.: 8 (4842) 926-977

 

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Комментарий дня
Ded Evgenich

А можно нам другую городскую думу? Эта сломалась

...
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