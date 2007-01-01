Глава городского самоуправления Калуги провел личный прием

К Юрию Моисееву обратилась председатель совета дома № 9а по улице Октябрьской Галина Сидорова по вопросу начисления платежей за уборку мест общего пользования.

В двухэтажном доме проживает всего шесть семей, уборку подъезда и придомовой территории они осуществляют сами. В управляющую компанию жильцы ежемесячно отправляют соответствующее уведомление, но та продолжает начислять им платежи.

- Федеральным законодательством введена обязательная коммунальная услуга – уборка мест общего пользования, но законодатель предусмотрел различные варианты, как заключение договора с клининговой компанией, так и уборку помещений силами самих жильцов. Необходимо будет провести общее собрание собственников, принять решение о проведении уборки своими силами и направить его в управляющую компанию, – пояснил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

В ходе переговоров с руководством МБУ «Служба жилищного обеспечения» вопрос был решён, после получения протокола собрания собственников, жильцам не будут начислять платежи за уборку мест общего пользования, также будет проведён перерасчёт.

Вызывают беспокойство изношенные электросети во дворе дома – провода размещены на двух старых деревянных столбах. Вопрос взят на контроль управлением ЖКХ.

Есть нарекания и по качеству проведённого капремонта. В 2020 году обнинской компанией были отремонтированы кровля и фасад дома. Спустя два года цоколь начал разрушаться. Специалисты управления ЖХК пояснили, что пятилетний срок гарантийных обязательств не истёк, и строительная организация будет обязана устранить недоработки за свой счёт.