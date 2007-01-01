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Газэнергобанк и Благотворительный фонд «Синара» передали областной детской больнице новую мебель и электромобили

12:32 сегодня
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Калужский банк и фонд оказывают регулярную помощь детскому медучреждению с 2018 года.

Больница без боли

В Калужской областной клинической детской больнице произошло значимое событие. Газэнергобанк и Благотворительный фонд «Синара» передали медучреждению новую мебель и два детских электромобиля в рамках проекта «Детская больница без боли».

Цель проекта — ​снизить волнения и страх у детей, которым предстоит перенести болезненные лечебные манипуляции, будь то перевязка или операция.

Газэнергобанк и Благотворительный фонд «Синара» оказывают разнообразную помощь областной детской больнице с 2018 года.

Всего за несколько лет в рамках проекта было закуплено оборудование для проведения эндоскопических операций, операций на головном мозге, необходимое оборудование для лечения онкобольных детей.

Ранее в учреждение были доставлены 25 многофункциональных пуфов, которые теперь используют мамы, находящиеся с ребёнком в больнице. Представители банка прекрасно понимают, что мама не отходит от своего ребёнка, ухаживает за ним во время лечения, но в детской палате ей зачастую просто негде спать. Поэтому так важна забота об их комфорте.

Стремление помочь

— Мы продолжительное время помогаем не только детской областной больнице, но и детскому дому в Полотняном Заводе, — ​говорит председатель правления Газэнергобанка Елена ЖУКОВА. — ​Естественное стремление взрослого — ​пожалеть ребёнка, который болеет, постараться помочь хоть как-­то скрасить будни. Надеемся, что хотя бы один день детей в больнице мы сделали радостнее. В благотворительности участвуют наши клиенты. В Газэнергобанке созданы комфортные условия для помощи. Например, можно открыть вклад «Обыкновенное чудо», и часть процентного дохода будет переводиться подопечным фонда. Также можно просто оставлять мелкую сдачу в кассе при оплате квитанций. Третий способ — ​перечислять средства в помощь детям по QR‑коду.

Чтобы детям было легче

— В рамках проекта «Детская больница без боли» больницы получают современное оборудование для малоинвазивной детской хирургии, — ​взяла слово заместитель председателя правления банка «Синара» Маргарита БУРБИК. — Это помогает свести к минимуму болевые ощущения у маленьких пациентов. Другое важное направление проекта — ​создание комфортных условий пребывания ребёнка в больнице. Использование электромобилей в детских больницах помогает снизить тревожность и страхи у пациентов перед манипуляциями. Благодаря проекту такая возможность появится ещё в десяти детских региональных больницах.

Представители Газэнергобанка, фонда и и. о. главного врача детской областной больницы Вадим ЩЕГОЛЕВ подписали акт передачи на предоставленную мебель и электромобили.

— Хочу поблагодарить руководство Газэнергобанка, благотворительный фонд, сказать, что такая поддержка очень важна, — ​сказал Вадим Григорьевич. — ​Мы искренне надеемся, что такое доброе, значимое сотрудничество продолжится дальше.

Забыть о трудностях

В этот момент в отделении гематологии уже завёлся мотор новенького красного RANGE ROVER.

За рулём — ​маленький Михаил. Мальчик ловко рулит, проезжая по длинному коридору мимо многочисленных палат. Его мама, с улыбкой присматривает за юным водителем.

Взрослые прекрасно понимают, сколько усилий и терпения требуется Мише и его маме в борьбе с заболеванием. Поэтому особенно тепло оттого, что ребенку удалось на время забыть о трудностях и насладиться поездкой на новеньком блестящем автомобиле.

Удобно и безопасно

В одной из палат лор-отделения полностью заменили мебель. Теперь здесь новые просторные многофункциональные кровати, шкафчик. В палате вторую неделю лежат маленький Серёжа и его мама Любовь. Мальчику сделали операцию, сейчас идёт процесс выздоровления. На вопрос, удобно ли с новой мебелью, калужанка отвечает:

— Да, кровати очень хорошие. Они широкие, лежать удобно. А ещё сбоку у них поднимаются бортики, не волнуешься за безопасность своего малыша!

По словам главного врача, в стационаре больницы сейчас 200 коек, они изнашиваются, их часто не хватает, а потому такую помощь, как покупка новой мебели, сложно переоценить. Пациенты больницы — ​дети, и красивые игрушки, особенно электромобили, вызывают радостные эмоции, а они, в свою очередь, способствуют выздоровлению.

 

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4

Контакт-центр: 8-800-700-3000

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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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