Клиника «МедикПРО» – проктология и эндокринология экспертного уровня

В клинике, где работают одни из ведущих врачей города, применяется современная диагностика, а пациенту уделяется столько времени, сколько необходимо.

Основная специализация клиники — диагностика и лечение проктологических и эндокринологических заболеваний. Ответственность, отзывчивость и неравнодушное отношение врачей сделали ее своей для многих калужан.

В первую очередь клинику отличает сильная команда профессионалов. Врачи «МедикПРО» прошли ординатуру в медицинских учреждениях Москвы. Они следят за мировыми тенденциями, постоянно участвуют в семинарах международного уровня, изучают современные методики диагностики и лечения.

В клинике можно записаться к известному в городе колопроктологу Тимуру Акифовичу Шабанову

и к одному из лучших эндокринологов Калуги Наталии Николаевне Шабановой.

Также «МедикПРО» это:

• терапия

• анализы, ЭКГ

• УЗИ

В «МедикПРО» стремятся к тому, чтобы люди возвращались сюда, если им снова будет нужна медицинская помощь.

Записаться в клинику можно в любое удобное для вас время. «МедикПРО» работает без выходных.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

г. Калуга, ул. Степана Разина, 7

тел.: 8 (4842) 27-72-50

Будние дни: с 8:00 до 19:00.

Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.

www.medicpro-kaluga.ru

vk.com/medicprokaluga

ok.ru/group/52820098940993