Клиника «МедикПРО» – проктология и эндокринология экспертного уровня
В клинике, где работают одни из ведущих врачей города, применяется современная диагностика, а пациенту уделяется столько времени, сколько необходимо.
Основная специализация клиники — диагностика и лечение проктологических и эндокринологических заболеваний. Ответственность, отзывчивость и неравнодушное отношение врачей сделали ее своей для многих калужан.
В первую очередь клинику отличает сильная команда профессионалов. Врачи «МедикПРО» прошли ординатуру в медицинских учреждениях Москвы. Они следят за мировыми тенденциями, постоянно участвуют в семинарах международного уровня, изучают современные методики диагностики и лечения.
В клинике можно записаться к известному в городе колопроктологу Тимуру Акифовичу Шабанову
и к одному из лучших эндокринологов Калуги Наталии Николаевне Шабановой.
Также «МедикПРО» это:
• терапия
• анализы, ЭКГ
• УЗИ
В «МедикПРО» стремятся к тому, чтобы люди возвращались сюда, если им снова будет нужна медицинская помощь.
Записаться в клинику можно в любое удобное для вас время. «МедикПРО» работает без выходных.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
г. Калуга, ул. Степана Разина, 7
тел.: 8 (4842) 27-72-50
Будние дни: с 8:00 до 19:00.
Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.