ТБФ — место, где труд становится творчеством

В поиске идеального места для трудоустройства мы всегда стремимся найти не просто работу, а место, где сможем раскрыть свой потенциал, получить удовольствие от процесса и быть востребованными. Троицкая бумажная фабрика — именно тот уголок, где труд становится настоящим творчеством, а коллектив превращается в настоящую семью.

Одним из ключевых преимуществ работы на Троицкой бумажной фабрике является широкий спектр возможностей для профессионального и карьерного роста. Каждый сотрудник имеет возможность обучаться, совершенствовать свои навыки и раскрывать свой потенциал.

Коллектив фабрики — ​это настоящая команда, где ценятся взаимовыручка, поддержка и дружеская атмосфера. Здесь каждый чувствует себя важным звеном в целом механизме, а работа над общей целью объединяет сотрудников ещё сильнее.

Фабрика — ​это она, поэтому дадим слово нашим девушкам:

Анастасия Иванова, заведующая секретариатом:

«Я пришла на фабрику в июне 2021 года.

На собеседование в АО «ТБФ» попала по объявлению. Проработав здесь три года, я не жалею ни об одном дне.

За это время многое изменилось. Видно, как фабрика развивается на твоих глазах. И тебе тоже хочется расти вместе с командой. ТБФ постоянно движется вперёд, вдохновляет и даёт уверенность в завтрашнем дне. Я мама, для меня очень важно, что на фабрике много внимания уделяется нашим детям. Вручают подарки в связи с появлением ребёнка в семье. Реализуется проект «Отличный дневник» — ​награждают детей и внуков сотрудников за отличную учёбу, а к 1 сентября дарят наборы тетрадей. Организуют детские и семейные праздники. Плюс к этому понимающее, лояльное руководство и хороший, дружный коллектив — ​отличные стимулы продолжать трудиться и развиваться в профессиональном плане».

Маргарита Починская, начальник отдела материально-­технического снабжения:

«Когда мне было 3 года, мы с родителями переехали в г. Кондрово. Дом приобрели неподалёку от Троицкой бумажной фабрики. Конечно же, родителям и думать не пришлось куда устраиваться на работу. Первым на работу устроился папа, прессовщиком пергаментной машины, на сегодняшний день он старший машинист (Троицкая бумажная фабрика — ​единственный производитель пергамента в России). Спустя несколько лет устроилась мама кладовщиком склада готовой продукции. И я точно могу сказать, что моя любовь к фабрике родилась ещё в детстве.

Во время обучения в институте на летних каникулах я подрабатывала подменным кладовщиком склада готовой продукции, а с декабря 2007 года я устроилась на постоянной основе. Самое главное, ​с этого момента родилась ещё одна династия бумажников на предприятии (а у нас на предприятии их более десяти).

Фабрика — ​современное, динамично-­развивающееся предприятие, которое даёт шанс каждому сотруднику расти в различных направлениях. Знаю я это не понаслышке. В 2013 году я была переведена в отдел закупок на должность инженера, а спустя два года возглавила этот отдел. На протяжении всего времени мне давали возможность повышать квалификацию, направляя на обучение, курсы и тренинги, чтобы воплощать все идеи в жизнь, доверяя и поддерживая во всех начинаниях. С приходом нового руководства появилось ещё больше возможностей, рабочая среда стала значительно благополучнее благодаря всевозможным социальным программам и колоссальной поддержке высшего руководства. Огромную роль в развитии производства играет коллектив, и здесь нам тоже очень повезло. Мы не работники фабрики, ​мы команда! Наша сплоченность позволяет нам добиваться поставленных целей и покорять новые горизонты, с лёгкостью преодолевая все испытания. И даже сейчас, в период жёстких санкций, работаем стабильно и даём стране продукты, необходимые в различных сферах деятельности. А самое главное, ​развиваем новые направления.

Когда меня спрашивают, где я работаю, я с гордостью отвечаю: «Я ​работник Троицкой бумажной фабрики!»

Троицкая бумажная фабрика — ​это не просто место работы, это место, где ты можешь стать частью большой истории, где ценятся твои усилия и стремление к развитию. Если ты ищешь не просто работу, а настоящее трудовое приключение, где каждый день приносит новые открытия и достижения, то Троицкая бумажная фабрика — ​идеальное место для тебя.

г. Кондрово, ул. Маяковского, д. 1.

Тел.: 8 (48434) 3-24-21, 8-919-031-55-37.

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