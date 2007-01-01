Принцип успеха YAPP RUS – сочетание китайской производительности с высокими европейскими стандартами

Общество с ограниченной ответственностью «ЯПП Рус Автомобильные Системы» (YAPP RUS) является дочерним предприятием компании YAPP Automotive System, которая в свою очередь занимает одно из лидирующих позиций на глобальном рынке в сфере производства пластиковых топливных баков.

Безусловно, экспансия компании и бренда YAPP не могла обойти российский рынок, и в 2009 году в Калуге начало свою деятельность Общество с ограниченной ответственностью «ЯПП Рус Автомобильные Системы». Начав с небольшого цеха, компания построила завод в индустриальном парке «Грабцево», открыла в конце 2012 года обособленное подразделение в г. Нижний Новгород, многократно увеличила производственную мощность (400 000 баков в год) и всё так же готова к выходу на новый уровень.

На заводе установлено современное оборудование, парк машин и оборудования регулярно обновляется. Уникальные условия ведения бизнеса в калужском автомобильном кластере служат как прочным фундаментом, так и подушкой безопасности: производственный график YAPP RUS не пострадал даже в критический для российского автопрома период в результате введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, и в настоящее время компания ведет интенсивную разработку новых проектов с высоким потенциалом и большим жизненным циклом.

Наши ценности:

- Цените клиентов как учителей

- Дорожите талантами как золотом

- Размышляйте о самосовершенствовании

- Адаптируйтесь к изменяющейся среде

В компании трудятся около ста сотрудников, 78% которых работают от 5 лет и дольше, и к каждому из них YAPP RUS подходит с вниманием и обеспечивает:

- достойный заработок;

- обучение в процессе работы;

- корпоративное питание;

- доставку к месту работы;

- комфортную спец.одежду, отвечающую всем требованиям безопасности;

- денежное поощрение сотрудников за стаж работы в компании;

- материальную помощь в различных жизненных ситуациях;

- награждения Лучших сотрудников по итогам года;

- корпоративные мероприятия и подарки сотрудникам и их детям на Новый год;

Также в компании есть возможность для горизонтального и вертикального перемещения (67% руководящего состава – это сотрудники, которые выросли до руководителей с рядовых позиций внутри компании).

В ближайших планах компании – укрепление присутствия на российском и восточноевропейском рынках и развитие производства альтернативных источников питания, и к этим целям YAPP RUS идет благодаря своим сотрудникам.

г. Калуга, проезд 2-й Автомобильный, д.2

+7 (4842) 211-501

+7 (962) 372-97-36