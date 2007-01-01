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Принцип успеха YAPP RUS – сочетание китайской производительности с высокими европейскими стандартами

14:25 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Общество с ограниченной ответственностью «ЯПП Рус Автомобильные Системы» (YAPP RUS) является дочерним предприятием компании YAPP Automotive System, которая в свою очередь занимает одно из лидирующих позиций на глобальном рынке в сфере производства пластиковых топливных баков.

Безусловно, экспансия компании и бренда YAPP не могла обойти российский рынок, и в 2009 году в Калуге начало свою деятельность Общество с ограниченной ответственностью «ЯПП Рус Автомобильные Системы».  Начав с небольшого цеха, компания построила завод в индустриальном парке «Грабцево», открыла в конце 2012 года обособленное подразделение в г. Нижний Новгород, многократно увеличила производственную мощность (400 000 баков в год) и всё так же готова к выходу на новый уровень.

На заводе установлено современное оборудование, парк машин и оборудования регулярно обновляется. Уникальные условия ведения бизнеса в калужском автомобильном кластере служат как прочным фундаментом, так и подушкой безопасности: производственный график YAPP RUS не пострадал даже в критический для российского автопрома период в результате введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, и в настоящее время компания ведет интенсивную разработку новых проектов с высоким потенциалом и большим жизненным циклом.

Наши ценности:

-        Цените клиентов как учителей

-        Дорожите талантами как золотом

-        Размышляйте о самосовершенствовании

-        Адаптируйтесь к изменяющейся среде 

В компании трудятся около ста сотрудников, 78% которых работают от 5 лет и дольше, и к каждому из них YAPP RUS подходит с вниманием и обеспечивает:

- достойный заработок;

- обучение в процессе работы;

- корпоративное питание;

- доставку к месту работы;

- комфортную спец.одежду, отвечающую всем требованиям безопасности;

- денежное поощрение сотрудников за стаж работы в компании;

- материальную помощь в различных жизненных ситуациях;

- награждения Лучших сотрудников по итогам года;

- корпоративные мероприятия и подарки сотрудникам и их детям на Новый год;

Также в компании есть возможность для горизонтального и вертикального перемещения (67% руководящего состава – это сотрудники, которые выросли до руководителей с рядовых позиций внутри компании). 

В ближайших планах компании – укрепление присутствия на российском и восточноевропейском рынках и развитие производства альтернативных источников питания, и к этим целям YAPP RUS идет благодаря своим сотрудникам.

г. Калуга, проезд 2-й Автомобильный, д.2

+7 (4842) 211-501

+7 (962) 372-97-36

Реклама. ООО «ЯПП Рус Автомобильные Системы». erid: 2VfnxxZoULQ
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
sergey_l

Идиоты! Это абсолютно ни как не повлияет на пропускную способность. Город для машин!

...
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