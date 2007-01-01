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«Горневская слобода»: дом, в который хочется возвращаться

16:44 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Судя по последним исследованиям, больше половины россиян мечтают переехать в загородный дом. Однако многие не знают, с чего начать, думают, что это дорогое удовольствие, и уютный загородный участок так и остаётся где-то за пределами доступного. 

Коттеджный посёлок находится в Калуге, в 20 минутах езды от ул. Кирова. С трёх сторон посёлка — зелёный лес, здесь чистый воздух, нет пыли, нет потока транспорта под окнами вашего дома. 

В коттеджном посёлке «Горневская слобода» ваши мысли, даже самые смелые, могут воплотиться в реальность. В одноэтажных домах площадью 100, 120, 140 и 160 квадратных метров уже есть предчистовая отделка, а вот планировка и цветовые решения — ​полностью ваш выбор! Специалисты от застройщика помогут создать индивидуальный проект дома, в котором вас будет устраивать абсолютно всё. 

Главные улицы вдоль фасадов украшает зелёная изгородь из блестящего кизильника, которая формирует особый комфорт и дополнительно создаёт неповторимую атмосферу в посёлке. 

Ваши участки делятся на гостевую и домашнюю территории. Такое разделение позволяет правильно и эффективно зонировать придомовую территорию. В гостевой зоне перед домом размещается максимальное количество парковочных мест, палисадник, элементы малых архитектурных форм, уличные лавочки, что обеспечивает возможность контактировать с соседями и другими гостями вашего дома и при этом не нарушать личного пространства. Домашняя зона находится за забором и доступна только вашей семье. В ней можно разместить баню, беседку, хозяйственную постройку, игровую зону для детей, летний шатёр с мангалом. Зелёный сад не станет проблемой: просторный участок от 6 до 12 соток подойдёт для этих целей. 

В посёлке строится вся инфраструктура, которую так ценят жители большого города: ​центральные коммуникации, высокоскоростной интернет, спортивные площадки, детские площадки, магазины, частный детский сад, асфальтированные дороги и тротуары, остановки общественного транспорта 71-го и 146 -го маршрутов. 

Содержание дорог и тротуаров по уборке и текущему ремонту осуществляется в рамках соглашения о платном сервитуте, что гарантированно обеспечит транспортную доступность до вашего дома в любое время года. 

«Горневская слобода» — ​это посёлок для всей семьи, в котором у вас будет не только дом с земельным участком, но и вся необходимая для жизни городская инфраструктура. 

slobodainfo.ru

8 (920) 887-70-13.

Г. Калуга, ул. Достоевского, 55, 1-й эт.

Г. Калуга, ул. Непокорённых Ленинградцев, 43/12.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Ded Evgenich

А можно нам другую городскую думу? Эта сломалась

...
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