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Общество

В Калужской области подвели итоги конкурса «Лучший проект для человека»

Его организовали минтруда и институт Регионального сервисного уполномоченного.
Дмитрий Ивьев
09:05 сегодня
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Читайте KP40.RU:

В финал попали 14 лучших проектов от социально направленных учреждений.

В номинации «Лучший проект» победил Кировский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с творческим проектом «САЛЮТ».

«Лучшей идеей» стал Калужский СПДП «Мечта».

А «Приз зрительских симпатий» получили областной центр социальной помощи семье и детям «Надежда» и Жиздринский Дом социального обслуживания, рассказали в правительстве региона.

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калужская область
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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