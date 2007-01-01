В Калужской области подвели итоги конкурса «Лучший проект для человека»

Его организовали минтруда и институт Регионального сервисного уполномоченного.

В финал попали 14 лучших проектов от социально направленных учреждений.

В номинации «Лучший проект» победил Кировский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с творческим проектом «САЛЮТ».

«Лучшей идеей» стал Калужский СПДП «Мечта».

А «Приз зрительских симпатий» получили областной центр социальной помощи семье и детям «Надежда» и Жиздринский Дом социального обслуживания, рассказали в правительстве региона.