В Калужской области отремонтируют дороги к туробъектам

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали 21 мая в правительстве региона.

В Малоярославецком районе приведут в порядок улицу Кутузова. По ней можно добраться до Военно-исторического музея и Сквера битвы 1812 года.

В деревне Жилетово отремонтируют дорогу к мемориалу воинской славы.

В Перемышльском районе начался ремонт в поселке Ильинское на дороге к Свято-Успенскому Шаровкину монастырю.