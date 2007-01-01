+19...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области отремонтируют дороги к туробъектам
Общество

В Калужской области отремонтируют дороги к туробъектам

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали 21 мая в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
15:20 сегодня
0 183
Фото: правительство Калужской области.
Читайте KP40.RU:

В Малоярославецком районе приведут в порядок улицу Кутузова. По ней можно добраться до Военно-исторического музея и Сквера битвы 1812 года.

В деревне Жилетово отремонтируют дорогу к мемориалу воинской славы.

В Перемышльском районе начался ремонт в поселке Ильинское на дороге к Свято-Успенскому Шаровкину монастырю.

Новости по тегу
калужская область
eyJpdiI6IkRkT25mY3luVm5Cak5GbzBTdW5YcEE9PSIsInZhbHVlIjoiTnBwUTZFM01rV0FEeHBhTkFwOTM1MU1GUDdYeGEwTWRWMGdNMlI0c2I5YmVNcjhXS2Y4T0kxQVQzbkczVEhuMW1tZmFlSVR1TGpxN0o3a2U1c1VXSSt3dkRyMVhURzE1dDEzaytrcngyUEdpV0FwWkYvYW93b0ZZMHFqQkhuSUFGZEZuemN3N1ZvblFuRDB0ZjdrNzEzb0VjRUtoNll6aExEblhYZlE1VFNJcEJnQm8zdk12ZVZDSXRib3hjUkplcXFMSEVtMFVGS0J3bEptRjREY0tWbkk0MFMvMm9waGx0MitGNkx5UjE5aTUzL3Z0bC9yL2lEZ0VCOFZORGFXYjg3NWwzVERxZGptMlpGNnBGS3ZVdTV5bDRTMU1laHdNbnl3R1FURmNEeTl4R3pPdEhsYTdmM1lmUXJSdXJnR1gzb2dQdzRza0kvQ2FWUGFvTnpxT2lTV2NkdGtxMitJVXRvSmRFVDNpYmlCRXhtTVA2V0NnQjJ3TUs3ZmN5TEJBN3ZEQXppeXB0bHp3dTJ6QXJ6NGlPaW5KMUFTbFBRdk1nOWFVYnhVSGlHNURGMVJmamJ3aFpxbmpiUEd0VzQ5K0Z0bzhRajJyaFdMbDZ3UmQ3STU5b0Z6emFVL1l6bktOaFNUWjZzNlNLUVhVM3lEZGptU2lJR1FyU1V2YVlUaFlzU2k2blVKbEdzdkVJMStrdXNWMHBaZ241TzNoVWRhTy9Ob1A1V2swdkNvWnV6cFNNVms0aWtEdURDZHZ4Z3dmTm5mYlVnMUNqY29KazIzSW4zWmE4bEdLd1BxMXN0Y1lOMG5aMHpXck9NTW82V0FkVVNsNkJsckI4dktybnE2dzNwV21JV0xNaEJ5Q3o2M012aHpkeGRDR3hvMk9iR1JDLzJkMkJMK2p1OHNVS0dneE83cjlIdkZ1QkJSZ0ttR1Q5Z2dBb01ZZ3ExaUNFQUM0a1FUdVVRdVMyMExZQXFmMWMzNEIwQkZOOXRoYUlhRnplM3MvWWNoL3czU0RjNUNKIiwibWFjIjoiYjllYzAzYzlkNWU4ZmQwMjAxNDIzZjdiMDczNzFhM2FiMTdlYmY2MWExOGE3ZDBhYjZkN2VlY2VhZGE1NmM0MCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Imwwa2laSk05UFVpeHUyVXZvYm16R3c9PSIsInZhbHVlIjoiK3BoeDhPdThrdTVjYlVBTDFhakhPanI1VkVWT0pvRFc5WHdxQmpFckVYREdUb25vYjF2Q3RYS1NXaEN4Z05uNFpkMENETkdRMmZoSC9BRjRYWmFpdzJIZFNxWWl4cThsN2tGRDczeEd5STFuYUt6QmRVK0JtUTVHT2Y4RDZ4cHU2WVRtanRiM1ptU1NyWkM3OGRUZjBZVkEwVlJSTm1CTlJHTGZ0Y2pHaWlKSGE2ZjAzMEduN1hpVmVVd3JvZDk4MFp6anhrNE02TnVnT3ZJbzZmQUtmc01xMFZwdGUwQ2tieWlWN2xERTcvTExnSVhNVitHRzZMdTc4M2ZlSVJGWTBpZ2psKzl3dUV3OFNFRmZzdFNmOHZITGcrNUZKNEEzdG05SFRpN0YzNXZIcmdaZmNLcnlobWdJdm93aEd5cGh2SnR6TnFaUkNFemJlWlhuOTdaRlpxd25XRzBIMFdGekpReEhXWlF1NDZkOEZkS096M3ZjNFc3QnZwa2l1OHdZVXZ3OVFNZitISHZRcmpZT3ZTK3IxNzhtbzRFZmgzNXRVdk54VVlNNFUwZXEzV214d2tHNDhaZllDT3BTTVF2Y0d4dWd3NHFsdnNZMzVBbnhuS3FHRE5udVo0SmlYb0JWOGx6cEtNM2lrbEtIV2dneUFyZE43ZytEbUVld1Q2aVRXTHFzK1NzMkxoL3pzNldMSU9vWUhCUEVjc0dGVWlVRkFUWHdUMnluaUUyMWV1NFVoNzZuWUlaRGRnUytWK28xTjdDZTVFUlFQRFZ2RjBnckg1dDg2MmNrYnBDbEZ3MGtZMXQzUXNkU1FNblBOU2xTeWRZbkczYWtDZ2dkM3Y2Mk5SRFVud0NtcUhFQVJBQWJETnovNm13dkI1b1huMEV6bGtyMU9rSEh5bm5FSUNmSlhuSWRKQnU5dHZMNjIvVlJTNFI0bjByYS9oTThxczd5K3hRK3N3PT0iLCJtYWMiOiJmOGEyNzU0MjlhNGQ5Y2VlZjI4NmE4Y2NhMjczNGIwZjFmMDY1Zjg5YTcxNWIwNGNhOTE1ZjVmMjU3ZGIyY2EyIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5hRlB5RTBhM2VMalM5MkRUUU5vMnc9PSIsInZhbHVlIjoiMjNMSVg4dFQ0YU0vdjVLRTBXdWNBZTcyQ1dKdVowZ1Z2NkZTZmVkR0JOcytmUHR1MmdVVjJXZUphSmtJNC9iMStDRVN0N0F1bHdJb2xCUERIMlhOOENwVGR5a1psV0UzVEpSSHQ3eFhJbkoxUkxseUtNNmFqOUhCNGdlRTIrb0lNWnlZdGdGejJWckpIb0djMlZOb1J0S0pqbGdCMnFkTjBTK21pU3U1ZlJlaXBIS2E5b0RrRm9rSnozZ3hmL3Zqdy9DKytqUEtlc2tkKzZwME1IdktVdDhmQUNtZTgxRnJzOExDYmw4SXZXZmw4ZGxtK0w2eTV0VmozTmUyVEJhZElZOC9uTDJpOEZKS1N3dGNIcG9FUERGUnZkVDg3UXQ5RGJmNjBJSW43alBXV04rVWwvOEdOSU9DWlNuVE92d1BnZk5GWGtFeTArNVcycEdTeHhUT0wzWUgxUlQvZXdHOHo0b2dVWDRPUDNUMlVlM0NiQURvUUpjYnlTTjkxVUI3eWc4ZkJ1bFlJSjBFcWNTYzJuRFp6TnNOektJZ1lUTk5WQzRuWm11cCtjMzNvMEZ0MXJNNVFnaW0reUJnTVVjK0lyMmJVcDBoN0dxNWtMUThKMFJyU1pGUG1pYkIxR0UwZE9Xd2NCZkdhM3M9IiwibWFjIjoiYmI3NjAyYTFmNGMyYTc1NzQ2OTY4OTMzMjRiMTIxMjJkZDlmOGNhN2VkYjE1NDcyNDQzNTU1ZjY4NGRlNDhhOSIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Im9KNDJFUXgwdUJ6dzFlMEs0cTVXN0E9PSIsInZhbHVlIjoiTk1kV2ZHa1M4aDNNd053ZUI4Nk5yVXlnS0VPaVE4dm1OQ2ZuWSttekVlNzFQZVkxTlgxazZJVWdRN0VPT2xjOEtMTTRUTkdxTEt4a2VXRW1OVFlxbmlCVXl3RGxrL09KeU1tWG1uZkR1ZEVFWC9ZRFIyek9ySWlWMFBJUkU2TGh4eGo0OGQxdGVQQkFneWU5Z3VwSUlCcnB5MEd1SzNMdUJpSnBEbHRXR1IxR3VuRXh3dmtPSGVmTmtNZjE5WEc2R2MzVkxULzFKWEFqYmx4RDZjRzYvRlFOenlRbnNvQmRvWEQ5ODh0MzZMczVjQktEbzdEdHZCbUIvMlQydHl4M0VOWkVzcm01UnAwR2gzem45VUxYS29SV1FULzZGcnNqUDJSbERhYVkwUGk1Z2dSS3dUSnVObTYyRFN2RHkxRVNpbUp2QjRoM1JFSTVNaGI2cWp2T21mMUFiV3BIOUt0TW1KRnV3akxnS3lGTU1YL0xHc2lHTkd5ekRJbWR1N01teVpkaDVHTXdtY05nMmNpWjFUU1g3NzdzMzFDdFRzSW42Y3FlMzZ6RWFxdWdEbTBNODIvdm9udVhjemtJSVBRMWkzcExGdHZnTU5Fd0Z0WUFtOFMzaFk0cmpNSnJCUFg5OUl5TUtqYlZzaTg9IiwibWFjIjoiMDgyYTkxMDY1YzkxZTA0NDYyZDk1OWY0OWJlMDcyYjZjNzgxMGQ0NDUxZTNiNGNjNDA0ZTVlNGUzNWEzZjM1NSIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 13635
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 8851
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 7226
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 6179
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 5237
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4251
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3186
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 2720
Новости компаний
eyJpdiI6ImtkNEtTdzRmTWNDYVhmWmVmbmc1TWc9PSIsInZhbHVlIjoiYmhTNk9EWVNhVG1ybThzWFRNckRNcTFGNGZvWTZubkN0ekV4bWFpZitKU2ZVeTF3dW9YS2w0UWlwYVE3UnRnWlVDK1BqTlN0QU52empoNVVKekVMWHo5WDZhanBZQVFuV2pCUndOOHRGN2VkajRXdVhqc1ZqNGNQczhIQ2Y2MmQwZ2EvS3RlVUcyY3VEeHgzYXJMeklnVkVBU0RGQlRmVXJoUUZTY0lTMVdJUHRIQm5CcFRROXpIN3ZQMEE5QnlTdGpuUUpObVdnU3dZUnFyZVFJNU82RXIraFgrenNRRVNwVTdzc2tQclZzUnVSWDUvT1V3WUFjQVFSOTUrbjYwYkM4V0owMDJtZVNhUW1uS01nUDdjamJzWUdjbm16MWgvY3padm9HS3loN2oweE1DdVRzY2UrUGJScjg2cWFnd3hrRklLd3BtNiswU1VGRlZRN1NHTnNzOVhKOUU5NDR5Y1E3S0FwalJqa21FeWVudkZ3d3RzVWtGbkd4aFU4LzVpbU9KM0RaLzlnVEJaSXNNd3FGNFpUU1VlL2I4S3VIRnpiY3NDUGFrSEN1VFhRdmoxNU42NElrQkliWEtWKzh4YVlPTHhqQjZjbmZDMm9DMWh1dFordWVXUksyS25sUjY0TlU3Skp0RmdjUU1NcHVEeFlOWHhETGxGbFFrTUsrSVMydEp4NEdlRithYWEwRnFSRjREQTM3SEFqZUVpMk1aWW9CK2xOeXpKN1JKSkpqc1VGdStlbzM4eW11SGtVNVhra256dEtZa0lTUGpJRzFQL2Q0UGZaVXM2NW5tY1RFcW5SaWNiUGVxSjNqaU1TdDBQN1RQTEcxQ3RPRzc3cGxCTSIsIm1hYyI6IjE5MTYzMjhiMjE0MWFkZWU4ZTA5ZDY1MGU3MDBiYTI0ZDZiNmFlOTQ3YWQxOTMzY2I5ZjA4ZjMxOWE3NDE1ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3177
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 5146
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 5983
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
Зигмунд 23
kgv 19
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
eyJpdiI6ImdNRnl3UFRYbVpqZjc5ak81S0hWMGc9PSIsInZhbHVlIjoiY2s2MFBDdlZQZmNxWkgwMDdOS00xUkpudGxaVFhnbUxST3dQY0R6TXIwSUl5YWhpd0tCMnYwVVd4Z1hNZTZ2N3dwdEJ0a29JQmtPK1o0czFiR1FnRFZmWnhNcmRlRjlIamo1LzZJYjhnL0NJYTZCUURveUVlck45Mk54Q2RlYkwzOVhXZXJhMHYyeW5rWFEzRk5kaFk4MmMzMEg4Z1NzbkxoN3huR1J5WGNoUjA1SUg2OWErVzk1NXkwbDZ1UEFTaitRWW93ZitlVkkxQ1FVeVlPUjVJenZVRWVqRnNOMHN2SE1RTUJta3hHOUJiSXlMb21weTBYYnNDLzZoSW1xaUxpUXRkNWVlRHpveWJOMnJSSWJmZ0Z0dHRoZ2tLKzFsRnlJaHhXVW9tOXpJS3poQWM2bmpDYTBkYzYwK0VUQ0FGNVZPV3hKQVZxdWFwa1hGd0lmUVFnVXFqQzBwMHkyeThGMy9LbnJ6YVBkcEwvN053NzkrT0t0dG81MTNCK0J4VUpwL2VoZ2RCQlVOT2ZRa2tKWGlKMDE0cWQ3SnFFYXZlTFUySU85TEhNQk92MDVML2JOaFFmb1dpQlpIZzVGK0h5bUZIK1dNUGVhUzBpNzJDdFQwbXh5R1BtUmloZkdKWld2bnE4RHNlbmpCK1pveXFscHpZNWtwZG1nMmlOb3UxV2pQcDBZUi9WREVCTjdncFowNlhYalY3WUtBWWRvOGtoNTRZSnB3NUxUSDhRL2FaWkZ0V3ZpZ2h5UStVUkdzZUV4a2FBdlgwbmMrTTc1eGluVXIxMlJ4YlJCUEZCT09NdzMzdDc1T2gyS2FvTHM0dWozZFBFM0RzSExMcFFzcExoTTJEUGwzL1p1a3c4bm40dkZNZWlzazJvcGtNWGtoeDNpSE1Qa1NkVXU2RjhMU1JVYklUdTJzQ3YrQUhoN0IiLCJtYWMiOiI0M2I5NDliMTcwNGIxMDQ4N2JhY2I4NDM5N2QyYzRhOTA5OTUyZTM4N2NkNTUyNjA4ZWNlNTE2ZjQ3YjJkZDhjIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IktEaE5CVkM5UzJDUGpJWVJDblVFZEE9PSIsInZhbHVlIjoidnZ4QXFYL2dkMWpyODEreFlQN1U0bnE0U3RHZjMyckJ4eXdNSzRSdjd4V1FMMjRIa2R5cW81b1BCOU1MLzMvRDRtWFpLRC9QSTQrZWlWQVVubm5zdWtobGlNcEdSQ1ptbFNqc0xZR2ZCUFVCREVNUmw5Y3hXYWY2MmNwWXhEWlhucmNzaGQ1WGZpWlhxakkzMm8wdWFUbG9FVHVLbFNGMHI4cmREVkd4T0ppd0JlUmdzWXY0Zm9BNDVIU0dReW5GanVRaUNma2grenAyMDBwN3FjR0t4QklSRGUxYnZaczk1U3pvNHVNR1RjMlNiZmNKaDFQeWgzVGIvKzVKYWZVM200RVVWVmlkSzRPS2RpY1ZWVUU1clJDcUZaSWxuUFJoR3RYdElIM05BWXNnaVZKRkdBVTJSUXdPL1hzd2IxRk1IK2s0WVRhSThaUnFEUW5IdkpaRUhTL2kzTHZJWGVxQkdVaEoyUTRoMTR5Y3ZWQXJ1bVlyK1htcU1ITG5aU0pCUmlNVXJUTXdyQUdwZks1UmhJK2xSK0JsYTlRcUl3QjVsc05jUE9KbXZETUxOU3ZrRG5mTFRhTkg1Rks2Tnp2TCIsIm1hYyI6IjFmZGMxODBiY2YxYWM0MmU3NzIzNWVlMjA0YzEyOTM5ZmYxZjFkMTllZjgzNTAwY2RjZWU3ZTkwNDE3NzhlODkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+