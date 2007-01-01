В Калужской области отремонтируют дороги к туробъектам
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказали 21 мая в правительстве региона.
В Малоярославецком районе приведут в порядок улицу Кутузова. По ней можно добраться до Военно-исторического музея и Сквера битвы 1812 года.
В деревне Жилетово отремонтируют дорогу к мемориалу воинской славы.
В Перемышльском районе начался ремонт в поселке Ильинское на дороге к Свято-Успенскому Шаровкину монастырю.
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