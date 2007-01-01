Мастер гостеприимства из Калужской области стала обладателем Гран-при проекта «Лига Экскурсоводов»

Такой приз выиграла калужанка Дарья Фролова, сообщили в правительстве региона 21 мая.

Наша землячка победила в номинации «Цифровая экскурсия». Дарья подготовила аудиоспектакли-прогулки по Калуге, которые посвящены историям великих женщин.

Масштабный проект «Лига Экскурсоводов» стартовал в конце прошлого года. На него подали почти 7000 заявок, а в финал прошли 210 участников.