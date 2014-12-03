Уважаемые клиенты!

Мы рады приветствовать вас в нашем офисе Фора-Банка, расположенном в самом сердце города.

Здесь вы найдёте всё необходимое для комфортного и эффективного решения ваших финансовых вопросов.

Каждый день мы работаем над тем, чтобы наш банк стал ещё лучше и удобнее для вас. Мы знаем, что вам важно иметь возможность быстро и без лишних хлопот получить нужную услугу. Поэтому мы создали современный и функциональный офис, где каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход и качественное обслуживание.

В нашем офисе вы можете воспользоваться широким спектром банковских услуг: открыть счёт, оформить кредит, заказать дебетовую или кредитную карту, произвести обмен валюты, оформить сделки с недвижимостью и многое другое. Мы также предлагаем индивидуальные условия кредитования для бизнеса.

Офис Фора-Банка — это тихое и спокойное место в центре города, где вы сможете сосредоточиться на своих делах, не отвлекаясь на суету и шум городской жизни. Наши сотрудники всегда готовы помочь вам решить любые финансовые вопросы и предоставить необходимую информацию.

Дополнительный офис №3 Фора-Банка работает для вас по адресу: улица Кирова, дом 1, 2-й этаж (вход со стороны гостиницы «Калуга»). Часы работы офиса: по будням с 9:00 до 21:00, по выходным с 10:00 до 18:00.

Подробнее обо всех услугах банка на официальном сайте www.forabank.ru Технический перерыв: с 14:00 до 15:00.

Ваш Фора-Банк.

Выигрываем вместе!