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Индивидуальный подход и качественное обслуживание

17:10 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Уважаемые клиенты!

Мы рады приветствовать вас в нашем офисе Фора-Банка, расположенном в самом сердце города.

Здесь вы найдёте всё необходимое для комфортного и эффективного решения ваших финансовых вопросов.

Каждый день мы работаем над тем, чтобы наш банк стал ещё лучше и удобнее для вас. Мы знаем, что вам важно иметь возможность быстро и без лишних хлопот получить нужную услугу. Поэтому мы создали современный и функциональный офис, где каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход и качественное обслуживание.

В нашем офисе вы можете воспользоваться широким спектром банковских услуг: открыть счёт, оформить кредит, заказать дебетовую или кредитную карту, произвести обмен валюты, оформить сделки с недвижимостью и многое другое. Мы также предлагаем индивидуальные условия кредитования для бизнеса.

Офис Фора-Банка — это тихое и спокойное место в центре города, где вы сможете сосредоточиться на своих делах, не отвлекаясь на суету и шум городской жизни. Наши сотрудники всегда готовы помочь вам решить любые финансовые вопросы и предоставить необходимую информацию.

Дополнительный офис №3 Фора-Банка работает для вас по адресу: улица Кирова, дом 1, 2-й этаж (вход со стороны гостиницы «Калуга»). Часы работы офиса: по будням с 9:00 до 21:00, по выходным с 10:00 до 18:00.

Подробнее обо всех услугах банка на официальном сайте www.forabank.ru Технический перерыв: с 14:00 до 15:00.

Ваш Фора-Банк.

Выигрываем вместе!

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Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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