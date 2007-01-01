Дмитрий Денисов продолжает решать проблемы калужан

На планерке городского головы Калуги Дмитрия Денисова подробно разобрали прозу жизни, которая волнует многих калужан.

Вывоз мусора, беспредел самокатчиков, развитие окраин Калуги – все эти темы рассматриваются подробно, исходя из принципа Денисова: «неважных проблем для не бывает, за каждой из них стоит житель Калуги».

Еженедельное совещание городского головы Калуги прошло в понедельник, 20 мая.

Сельские территории тоже в приоритете

В административной границе Калуги находится 72 сельских населенных пункта. Жители этих сельских территорий часто жалуются на то, что городские власти о них забывают, что они являются некими пасынками города. Среди главных проблем, на которые указывают люди – качество и общее состояние автомобильных дорог.

По словам Дмитрия Денисова, сейчас город заключил три муниципальных контракта на общую сумму более семи млн. рублей. Планируется отремонтировать свыше 5,5 тысяч квадратных метров дорог.

- Мы наметили несколько участков для ремонта, - пояснил начальник управления по работе с населением на территориях Павел ХАРЛАМЕНКОВ. – Это деревня Шопино – улица Школьная и Молодежная, там ямочный ремонт с асфальтовым покрытием. Деревня Колюпаново, участок дороги от въезда в деревню до центральной площади. Деревня Мстихино, улица Мстихинская. Деревня Лихун, улица Молодежная. Деревня Канищево. Участок дороги до деревни Григоровка. ЖД-станция Тихонова-Пустынь, улица Школьная, улица Рабочая, переулок Центральный.

Также планируется ямочный ремонт дорог с щебёночным покрытием в деревне Тимашовка и дорога от деревни Ильинка, улица Лесная, до деревни Марьино, к Многодетному полю.

Обсуждая помощь жителям сельских территорий, Дмитрий Денисов напомнил, что речь идет лишь о тех, кто зарегистрирован в этих населенных пунктах и, соответственно платит налоги в городскую казну. Прецедент возник после просьбы о подвозе воды. Выяснилось, что просящая подвоза воды калужанка уклоняется от регистрации своего дома, и формально там никакого дома нет.

- Зарегистрируйте ваш дом, его же можно как незавершёнку зарегистрировать, - отметил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Хотя с 2015 года объект незавершённого строительства тоже является объектом налогообложения. Это не такие большие деньги, легализируйте свой объект и тогда городские власти смогут абсолютно законно вас обеспечивать подвозом воды.

Впрочем, Дмитрий Денисов поручил все же подвезти человеку воду.

- Я думаю, что женщина нас слышит и обязательно в этот сезон всё зарегистрирует, - добавил градоначальник.

Самокатные разборки

В прошлый четверг городской голова Калуги дал большое интервью радиостанции «Комсомольская правда – Калуги». В числе прочих тогда шел разговор об огромном количестве жалоб калужан на летающих по тротуарам электросамокатчиках, о возможном ограничении движении СИМов по улицам Калуги. В понедельник тема самокатов подробно обсуждалась на совещании.

- Самокатчики стали головной болью для калужан, - отметил Дмитрий Денисов. - Прогуливаясь по набережной, по центральным улицам, некомфортно, когда какой-то мальчик 100 килограммовый несется со скоростью 30−40 километров в час по тротуару. Естественно, он представляет такую настоящую такую инерционную бомбу, сметает все со своего пути и количество аварий, ДТП с участием самокатчиков увеличилось просто кратно.

В Калуге сегодня работают четыре кикшеринговых компаний. В прокате на улицах города находится около 1500 электросамокатов. Городские власти провели несколько встреч с представителями этих компаний.

- Сейчас в городской управе находится постановление о взаимодействии с операторами СИМов, - рассказал первый заместитель городского головы Калуги Александр СЕРЯКОВ. - После того, как это постановление, мы рассчитываем на этой неделе, будет подписано, мы перейдем к заключению с каждым оператором соглашения. В соглашении будут определены места, на которых стоянка средств индивидуальной мобильности запрещена, будут определены улицы, на которых самокаты автоматически будут снижать скорость. Также будут определены территории, это центральные парки, скверы, где самокаты работать не будут, потому что там отдыхают семьи с детьми, люди пожилого возраста. Дальше по этому соглашению будем работать с ГИБДД, в том числе и следить за тем, чтобы операторы выполняли взятые на себя обязательства.

Срок действия соглашения 31 декабря текущего года. Параллельно будем проводить работу по подготовке изменений правила устройства города, где появится новый раздел. Ну и надеемся, что на федеральном уровне все-таки будут определены правила, которые упорядочат деятельность.

Впрочем, городские власти уже сейчас техническими способами пытаются ограничить скорость электросамокатов. На прошлой неделе впервые в Калуге появились искусственные дорожные неровности на тротуарной зоне в районе перекрестка улиц Суворова и Ленина с соответствующими дорожными знаками.

- Мы внимательно следим за тем, что происходит в других субъектах Федерации, в других городах областного подчинения, - пояснил Дмитрий Денисов. - Это и Пермь, и Санкт-Петербург, и идем приблизительно по такому же пути, как и они, а также вместе с другими нашими коллегами ожидаем внесения изменений в правила дорожного движения.

Про гаражи на Кибальчича

Больше десятка калужан пожаловались на совершенно неподъемные цены аренды земли под частными гаражами, установленные новым собственником ТЦ «Радуга». Дело в том, что в 2013 году люди, покупавшие квартиры в новых домах на улице Кибальчича, купили и гаражи. Как выяснилось, гаражные строения оказались на земле, принадлежащей торговому центру.

Несколько лет ТЦ находился в состоянии банкротства. Собственники земли под гаражами никакой активности не проявляли, поскольку активом управляли, по сути, представители государственного банка, которые через управляющую компанию осуществляли функции собственника.

Новый хозяин, увидел, что на его земле стоят гаражи и поднял стоимость аренды земли до 1700 рублей в месяц за место. Владельцы гаражей возмутились. Дмитрий Денисов поручил встретиться с новым собственником торгового центра и попытаться объяснить ему, что он, мягко говоря, поступает не по-людски.

- Будем разбираться, этот вопрос очень актуальный, - резюмировал городской голова Калуги. - Прошу провести совещание с приглашением представителей ТЦ «Радуга». Зафиксируйте это решение в протокольное поручение.