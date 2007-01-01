В Калуге появится улица Василия Вахтерова

Это российский педагог, который жил в конце XIX-начале XX веков.

Вахтеров является автором многих учебных пособий для народной школы. Самое известное пособие – «Русский букварь».

Длительный период деятельность Вахтерова была связана с историей Калужского края, где он долгое время преподавал в деревне Новолоки (сейчас - Ферзиковский район) и руководил школой, которую основал в 1911 году.

- Хорошая новость для системы образования Калужской области, - прокомментировал во вторник, 21 мая, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. - Комиссия по наименованию улиц Калуги одобрила предложение нашего министерства и Профсоюза работников образования Калужской области по увековечению памяти педагога Василия Порфирьевича Вахтерова. Его именем будет названа одна из улиц в новом микрорайоне города.