В заповеднике «Калужские засеки» на фотоловушку попались лоси
Парнокопытные мирно пасутся на лесной поляне.
В пресс-службе заповедника рассказали, что лось - самый крупный представитель оленьих в нашей фауне. Они очень осторожны, но на фотоловушки попадаются часто. Их можно встретить либо по одиночке, либо небольшими группами.
- В заповеднике лоси предпочитают держаться по поймам рек и вдоль опушек, где много молодых кустарников, чьими побегами и корой лоси и питаются. Длинные ноги позволяют лосям спокойно преодолевать и болота, и густые заросли высоких трав, и высокие снежные сугробы, облегчая им передвижение по заповедному лесу, - рассказали специалисты засек.
Судя по последним данным, в заповеднике живет более 150 особей.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц