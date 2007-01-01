В заповеднике «Калужские засеки» на фотоловушку попались лоси

Парнокопытные мирно пасутся на лесной поляне.

В пресс-службе заповедника рассказали, что лось - самый крупный представитель оленьих в нашей фауне. Они очень осторожны, но на фотоловушки попадаются часто. Их можно встретить либо по одиночке, либо небольшими группами.

- В заповеднике лоси предпочитают держаться по поймам рек и вдоль опушек, где много молодых кустарников, чьими побегами и корой лоси и питаются. Длинные ноги позволяют лосям спокойно преодолевать и болота, и густые заросли высоких трав, и высокие снежные сугробы, облегчая им передвижение по заповедному лесу, - рассказали специалисты засек.

Судя по последним данным, в заповеднике живет более 150 особей.