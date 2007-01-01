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Общество

«Нам надоело вечное состояние разрухи во дворе»: калужане пожаловались на разрытие въезда в микрорайон Хрустальный

Софья Фирсова
11:43 сегодня
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Читайте KP40.RU:

В редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о дорогах в их дворе.

- В начале лета 2023 года рабочие разрыли въезд в наш микрорайон. Обещали до конца лета устранить, потом сказали до октября, ноября...а в декабре и вовсе сказали,что завод закрыт, ждите весну 2024, - возмущается женщина. - Конец мая - мало того,что ничего не сделали, так ещё и в нашем дворе раскопали новый участок!Никаких работ там не ведётся,  один день что-то поковыряли и бросили.

Жители уже обращались в горуправу, писали жалобы на странице губернатора. 

- Получаем только отписки.Нам уже надоело вечное состояние разрухи во дворе, - рассказала калужанка.

В октябре чиновники отвечали, что благоустройство планируется завершить до конца месяца, в ноябре просили подождать, пока усядется грунт, в декабре пришел вот такой ответ:

«Разрытие по данному адресу уже засыпали, однако работы еще не завершены и необходимо заасфальтировать этот участок. На текущий момент погодные условия не позволяют это сделать, поэтому благоустройство территории переносится на весну".

Однако на данный момент, судя по словам жителей, работы еще не закончили. Мы будем следить за ситуацией.

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общество благоустройство
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Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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