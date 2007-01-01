В Калуге военные следователи задержали пятерых мигрантов-уклонистов

Военный следственный отдел СК России по Калужскому гарнизону сообщил, что их поймали в центре города.

Проверка документов показала, что мужчины не встали на воинский учет.

На одного человека составили протокол за нарушение миграционного законодательства.

- После проверки документов все задержанные получили предложение заключить контракт на военную службу, - рассказали в военном следственном отделе.