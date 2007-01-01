В Калужской области засадили картофелем 511 гектаров
Это 32% от плана, сообщили 21 мая в министерстве сельского хозяйства региона.
Теплая погода благоприятствует сельскохозяйственным работам.
Сев яровых культур проведен на площади 54 тысячи гектаров - 35% от плана.
Овощи открытого грунта высажены на 49 гектарах - 9% от плана.
Также на площади 21 тысяча гектаров посеяны кормовые культуры.
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