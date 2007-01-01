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Владислав Шапша встретился с новым начальником полиции

Рабочая встреча губернатора Калужской области с руководителем регионального УМВД Сергеем Никифоровым прошла 21 мая.
Дмитрий Ивьев
11:31 сегодня
1 439
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Никифоров был недавно назначен на эту должность.

- В первую встречу с Сергеем Никифоровым наметили первоочередные задачи, - прокомментировал Шапша. - Сейчас детально обсудили ситуацию в регионе. План действий по повышению эффективности работы подразделений региональных органов внутренних дел. В том числе по обеспечению общественного порядка, экономической безопасности, исполнению принятых в регионе ограничений в миграционной сфере.

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калужская область регион
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Всего: 1 комментарий
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