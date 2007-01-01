В Калуге 16 студенческих команд посоревнуются в военных играх на «Звезде-2024»
Пятнадцатые состязания стартовали 20 мая.
В них примут участие 16 студенческих команд из Калужской, Брянской, Владимирской, Ивановской и Тульской областей.
В первый день прошел строевой смотр.
Основная часть пройдет 21 мая. Лучших будут выяснять по знаниям истории, навыкам медподготовки, умению разбираться в автомобильной технике, навыкам огневой подготовки и др.
Итоги станут известны 22 мая, рассказали в правительстве Калужской области.
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