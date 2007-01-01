+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге 16 студенческих команд посоревнуются в военных играх на «Звезде-2024»
Общество

В Калуге 16 студенческих команд посоревнуются в военных играх на «Звезде-2024»

Пятнадцатые состязания стартовали 20 мая.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
0 221
Фото: молодежный центр.
Читайте KP40.RU:

В них примут участие 16 студенческих команд из Калужской, Брянской, Владимирской, Ивановской и Тульской областей.

В первый день прошел строевой смотр.

Основная часть пройдет 21 мая. Лучших будут выяснять по знаниям истории, навыкам медподготовки, умению разбираться в автомобильной технике, навыкам огневой подготовки и др.

Итоги станут известны 22 мая, рассказали в правительстве Калужской области.

Новости по тегу
калужская область
eyJpdiI6InYySDBiN3hMYi9KS2w5Z09wdWh6YlE9PSIsInZhbHVlIjoiRXgvdlVwMDRzYzEybTBoeXRXSHlOQ3VXVGpQK0o1anRrNlQwbTJBYXFNS0RxMExCaFBYaDh5MVVsUEV3MjBoMmJDSlpaaElHUkFwcitEMDY0RzE5clNrSGVqTnVVR2c3cnZ5WEFLeG5QUDZEaytIZUd1Nld4bHRxOHdvYWhyek5ZWmd2WmxGVE5oTXVkQmliSGI0V05KS3kva1VCRXluS1FrTjNsWSsyUTg4aEdMS1I2UTRUbkZFN2p6c1NzK3lxQms3cU03SUwrTlovb3hiKzhyMG5SdGVmY3VkUWdUNFJ4cDhGL3FPendURXovcVBhUWxBUDhzQ29oWmtMRzlmTmZFTlY5ZzAzZ3VPaUFXVDdFTVI2Zld1QTNOU2lhRDVLS3ZGWGtJemJ5Q3VFWXdrRDdUL1YrZ3VER05LOW0yZlg1T01ZdHhZa0kzQ1A0MVFUMmNQWjhKOHFiVHRZQXRLRHFQK0xzckVrWmRMTjB0QzNsaTBDcEJTcmZjWXhKK0lKa2dzanlraWhKVmFwN3B6RUphN1F0Y3o1TWtGdGJLOW95TTAwNjJXOW9pZzR2SE5WSnVJY282aTRMaDhBc1RLa3F6aFlWZWxKTVNwdXVTZDE2RDJ0YldvY0xDRmlLYjVFUzMzdWRHSVRONndLQmxOZlE1NVFXbFlEM2RBcXBtRWdKSXpRQzc5YVAzaWNZN3ZLdktUQWJOcUovZ3hJTG83dUtqMTVOMjV1eHpjUTUySE0zcUVQZ1hqNmZUc2xValpoNVJOcTdYR2U0WDBrS1JhTEkwemJLTG5lTXRJbW5vNGxHNHl4MnNHZFVudll2Z0pBZWtpdHVwWGVXVlk3ekhOWWc5dHBhVUs4YWdadlU2WStHSVo2VDByM0svV0duVDA5cnByYUsyR3BmU3RPM2tXSnNjc2NaWkNJTEFXZDFNZG1KQnM4OWRPSEFMTHpiMXlIYUpZZE0zR3dDMzVCN2djTTMwK2VkVXRUTWo4bXIzWVozeXZudXU4dWNnVyttaW5qIiwibWFjIjoiNWJhZjE4MzU4NGJlZTZmYzViNjFmNGI2ODQ5YzdhNGEyMGJlNDE5NzYyNzQ4NDJjNDA0NzY5MmYwYWRhZWM0NyIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImxtZmh3RjEzQ0grb2JYbjlXbllVOFE9PSIsInZhbHVlIjoicU5BZEFQUXl1Z2ZkUEJ1Yy9uT1NFMFI5VTBxT1EveWkrZmZUd1hRaElFeDQ4TmJGTUJ0Q0tPU0FGeThYNjEreElWMW50cWdseDdMeUFKRUk1WTFZZVgxR2RjRUZmc25FR3hiUXViaDluSUsvL2xMRWJQVlVHTDJFcVQ0TlFFM0NHaFpOUVNwU1M2TFduRVlWRDd3c1ZiVlhmd3N0SHZwRGwzS1dYYWpQMVFFTGJIT3ZYaDhXL3dXMjhxandIUVI1S0hVbFo2NXVBWEJnVDhnWFJKZUFNeTdGOFdNczQ4MVc3OTE4ckpzQ25oUXVOYm9ONTdybG1MekZoUUZsbityNjNNU1NQVVRjTXNYcU5GRjdtM0xCMWRsQnhoWGxzK1dZUGZjTzZ6aDRuSDl1TTVGTFJBeGxsdVpKUDZ3N0hjanBub1F4cytndmduSzVFWjJhczFMMGM1S0g1NC9mZHQzaS9XWFh6ZVIvWndWS0lTZTRhMld1dUVLMlM3VUFnU2wxT0VlemlHRENqcUcxdS9DUnBxbWJNUExrZWZYMC9Lc3NhTVVlcGM2aEtsamk4OWRTVWFnbGNlY2NYbjNtVlMwcXIyVzRIbTNoaW1vWWs2WllwRVNaN2tPY0RLZWRTVzFrOE9hanAxZXlqYXJsSm5wRSsyWjNhdEZBVEJEUEE5MWFsTUVxMEc0ZGNSWjNjOHdSV1RJNG5yNHNwaElnRnc0NDlqVUpmL3F2d09zVSs4MFNCRkhUVlh2T3JPUXdIUTJyMTdKVitZd0lZWWtKNVU2ZnhPVzBvWitoaS9rckI3dFRJZVhtNzJBdHVxTm1PdnI3clVpYmdFWDZlMzdaNmhWbzJWSmN2OFFSVmZhcWwxUEJOZncyNXJRVS9TSnN1MFg3T1daMlg3RUU0OWFVQUJPMEVuaEdvWHJSVDk5NUFnNGJvTXJod1l0VjhHUzJhSWhoNXcyM3V3PT0iLCJtYWMiOiI1MjFkZDdjZjcxNmNmMTNmMTgzMjYyYjY3ZjIwODE1ZDljMTQ0ZTI2Mjk0YWUyNzVmYzVlZDk0N2IxNDU3MGM3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlQzQ3lJSHJxcVFkS1hUV2tWQkJzZHc9PSIsInZhbHVlIjoiY3JMK1Jlanp1dk11LzNnV3VwUzRncTZINjJrUU4vQ2UwTmMrdGJsU3dPNVYyY2F6VUZXTEk4R0NSVXJWZzU4MHRSeXBTTG1TMWtUZHJ3ZlZQTE9WSTF4blJmMEdtMElpV1QvSWd3THpoNVNqN2xwVGsvVTRTVDA2b0tUOU95SkpiaVo4dDRVM2w4N0lyWE5FNmZsTGZVNXYxSEdSWGQxRFJHTUxEM0Jyd3pqd2l5dlhXdUdJWUhIOVQ4bDd6eXdqcDB2UG53SEtMdW1FbGNBQVM2Y1h2VGwrbktQTVlXOE9XVDJjUUZZelI1WWNIZWNnYUVZdkcrWlUzdGg5QWhETHlqTkYvOCttVVhrNlJhaGtJQmlSVEhnN2diZFJsMmx4N3l2aTBxa3docFdEaDErV0NSeG5PTWZ6VC9sY0N1c09HS09DTFQ2VWtFTVk2Z3hqZUpIVXVXZ1V6NWxGZE1YYk5BQjZGYUh6b3FrUWhTdnhEWVl4OXBZQ3pQVjc4WUtna3NpdEFjMTlQQlJLbDRZNGNTcVd1VlFmZmRnU3cxclprWGFVdjVJOUdhelNWMmxDRTFQT3cwQjB2TkgxQkEwalJQd05ycktFYlFscXhWQ1cxMjJ0Ynd5NXQwNFF1ak5oQkdOaitHTDBwaDg9IiwibWFjIjoiZWY4NTIzYmIyOTM4MjFkMmEzZWI3ODFjODMyZWQ1NDVmM2ZlYjIzMWY1NTY5MTIzMGM5MTlhMmZhMGQzMzkyNyIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkxqeVJTZCtnTlA5RFJpMGpEMUV6b3c9PSIsInZhbHVlIjoiaDlyc2NEMXVPdElOblBGQ1Q5RndZVUdqK2VLL0IwK3BZVlpzT2tHcHJDZlcvUU9OUGFlTEluWFBmbEsvVkRwS1RGNDU4RXVONEpHT3JWOG5RTllVUEhnUlNranF1ajVBblUvYjUzZ1lqS0JhcTEyWTJ4cmxSdVU0Q0JBYzdGVTY1bE54OVVXRFZ1cjkwSTlWUFVYdTJDVXBXUWN1YmFCY3FDOG1zVXdqdkM0c21zOGszRzkrVlJEMExDamNiemNkTHBkRkV4clBKR3dzcmRpbmd1dFYxalN1clZxT1ZqZ2h5QUs3bzBpVjJudCtzOHRMRExRVk1FV2p0d2IvNjBFNjBPNFl3eXBjZTRBbWt3V1lQQ3diUTAyUWpxR0dNUk1CUjVoVVpVS0svRDR1SWdmYXhsaW9JTHA3TXFoWE9WMzZnM01NVDhvUmxDdXJCcUNMNmRpOEhkS3BLczYwZHZXQ0xESzlMd01OU3hIb2EycXF1TnY4eXphQ3VaZGEwaTRkMFIreVJvb05uYk04NTRKVytQM2tmRFNmdXRENWJObFJFM0JTc2dkemJTYXQxbjJ5TE1qK2FYWG11QzFkS0RYRHR3bmJWOFQzaEkraDh0RDhTYzJUaTBZVVdFSHJJMGs4ZDlkbzhoL2tBamc9IiwibWFjIjoiNmJkYjBhNTg2ZWI2Y2Y3NWZmMzQxM2ZmY2ZiZGYzZjBiNWMxMWYzNWRkYzE3N2Y4ZmQ0M2UzMzkwNzhmMjFkYyIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 13575
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 8811
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 7206
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 6149
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 5116
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4230
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3168
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 2676
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 6506
Новости компаний
eyJpdiI6IkpzRVorcG5EZlZMRnRwZEhCYWNxZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiQ1o3Y1lPRFJoZW1zWDMrM0JPY3lxa3ErWEpvRDlYT2VUSXdWVHVxWXBrdE5nOElZWGZnV3FDSW5ybDNPLytScDNxK1FlRWhJMlVTRWlzWXBLTWh3cTJBR211aTVRT1ZsdUFmSUtDU1lHTHA5M1hsKytsVFlldWFIS1BZTHN4bmRIanhUUUd5dm5zdTdJL3R5bEpic2R0Q29qeTJIU3poMVNTblQ0Tm5HZzJsOWthWWpDRlRMWDduWnBLNjZoaDdlbHpoZTBkWHV2Z2NaUEIyZEZzdCtkb3lxMWIzUmhoLy9wK0JwcWsyLzY5dy96WmE2Y1dRRTltNGlzdFc3VmxWVitCS2RGZEwvSUc4MW9XT1dDdjFHVEpkZktDQnVKNk9FV2Zja3FOc0M0WWlrSHNnak1KeUxyR25icURFeE9OY2MyUTNlMXRoMjFXL2pweFAyaTFrdEVGaS9Kd0JhRWMyRlZ3MlgwNjBRSU5KZlEweUxlRXM0RkMwSEk4UEV6akJMa1B1N0ZFcjQ4NGlVOWp0SS9IMEpQajdDQ3hoOStmZ1NxbXI4QWlYbTF1aXZldXZNa1U5YVlxMkdEUEVpblpnaGc2QXlaaU4wQitZU0VPd00xQzJHUkd3dEpyMXAvRWNOL1E4d3FTRGpSRHhTTVcxTnJzYUlDcGFBK1h2L1N2Y0ZUMjFSVlMwL3pGSzh1bWthdVVqR3VuVG1weVRndWc0QjNLVjQ5S05ZYm12bEhXemVOVC9oTXNEaFVMeXpUTU9lUnlydUlPd3FiNFA1OWpZWWFlaThBYjV6SFlnR1cwckd3cDJlR3dveldOYkNpVk5jZEhZNi8wNUIwVFRCUmVBRSIsIm1hYyI6ImQ1YzllYTJkNGIzNTVlZTAyOWE0MzM1OTJjOTEwZDcwMGJmNDQzYjNhNjQ0M2E4ODU1ODI2ZGRiNGMyYjYzNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3153
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 5111
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 5955
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26620
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6IkF4cVc5Z0l4VW5pWE90WElsRy80Y2c9PSIsInZhbHVlIjoiL2JFa0tOY09uMWRsZms5SUg3SmdrUE05VXBLalRLZjlWb0dvOC9DdmY1Tm4xTEZ3QkFoUzNVVzBsMURpRkxjT0hYNkVwR2ZyNWg2ZjNzbUFwalBXMnh1SVgvKzFOY3J0TVhyMDgrSEZLUElDeTFqVlZXSnNtelgwZkhUbmI5eHl5QXR5NU9MbHRJWC9xcjI0TnRScHZ1dEpmVlJzY2lzRUlhODB1UndqYlhHV2IvYWkzbFZodUZBbm5La01pcTNKelJ1MG9lZjdjTmtBZUlseTYyNm5zdEZwZnBROU1xdGhUUFBnYzhHVEZUSEFhWlgrMDVsRWl4RFdpVU1LWDhSN1lCUWpkWUkyb1hrWVpSQzBrTEJOcXpyZjZVeEY3c1BqVXFXeXoxRG1ZMVh3VFRDdTVkc1BHbWgyZTlxdEoyVkpWeGFYSjVNY1UvNUlDTUFUTll4ZXZzdStZM2RGRTB5S1hZanJTTTZIQnY1Z0cxRFJkSVF5MlJORzUxR3g4TEcwV1RuU0lFL1JoU0JiQ01hSDhXRENWbmZuQVhOaUZ2Q2hQLytNdDFOcTRYdXdIc0REcXlYUlFLQy9keEZNeXp5ajNQTXNGMDlOSDZSQysxVWdPV3U5dnIxb0E3aWJWa2hKdVhRSGpjQjV3TGxkeEVJYnI3Rkh1ditGRlBMRW51aE5CeXlXN0FRNEtDc0piTHc4b2RKL0FFYXNRV0NIOXFsY1BDQVVlTWZsUFJ5TjlWei9uNkhQd29wQXdQRDkxTGVWYUQ0Ylk1aG56RDBLTDJwbFVHZU1yOVFaWGhTTXRKVnA3Q0FyL1kzU2k3MFZZcFdPWDBSVGNpMGFBMFlXc24zM1NjcDhraWxKVk9BeHhSZUNweVNrSXY0ZE9Fd0ZwSGRKQmpzZ3Z1Y2lKb1N0cFZYNDhjRGVwT1ZhRFF5U3V1U28iLCJtYWMiOiI1NDg5Mjg1ZDk2OWM1MDk2ZmMzMjQ0MTEyNmFlODI4YzBkZmY1YTJmNDE1YmExN2NmZTA0YjY5ZWI1NTMxZmEwIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IkZ5MkdqWDkwcXZ1c0EyMGJHM2FsOGc9PSIsInZhbHVlIjoieENRMW5ybzNFbEg1cnliWklseXlWMHdIRlZPTDdwN3RaWTFUM0c0UCthY2FRYWFVdzZEZG1QZjlOU01ySXA2NEZTMHZ6K0laVmxRZi92cWdmU0UvZkFUQ1U0MU15WkRqSUpPUTk1bXo2SXBnTG9rSkVHOVc0ZHc0V01nbFdocGdxRDc2OUdhZkVWNlRoc1IxM0gvQTdSRVI0d0N2TWt5M3NlSkpDeFJiRUdJQUFlTHljRmRiY1I4b2dCV2pxNEhuc1ltY0J3R1RTUnYwbnV1OCtWTTVWeGV2QVErMzN2Z1IvMW1RMjhRR1RCTTZKY21ldmhNZGROcFEzbDVJb3ZraXlhb1UvZjdOT0RjK0d6NUhSYjFUWTFheGNBVEtZMmZyczFzcDdvRE1VVFhIa004aVppbFpNQy9sZ3pkdExyZG03ZTVwQU9ZM05ucWtXNzVkR0Z0WU16eVdyeDc1K2FCZFZpS21PT1Y1bm1MZDlGWkpXZ2xaYzJFWXVuK0V3a0psSnZIRXRCbGwvQ0lrMG9NT3RnQVlINVllclpYdkdOMlUySm56VUMrV0xBSzdWQVVOVkh6SktIKzYyTGlGdCtZSSIsIm1hYyI6IjBlYTY0NzA2NDBkMTBlNDQ0N2M3OTM1MmYzMjQyNTBlYjkzMGYzNmNlZGY3YWQ4MWE1OGVjOTE1ZWE3YTRmN2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+