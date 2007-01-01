В Калуге 16 студенческих команд посоревнуются в военных играх на «Звезде-2024»

Пятнадцатые состязания стартовали 20 мая.

В них примут участие 16 студенческих команд из Калужской, Брянской, Владимирской, Ивановской и Тульской областей.

В первый день прошел строевой смотр.

Основная часть пройдет 21 мая. Лучших будут выяснять по знаниям истории, навыкам медподготовки, умению разбираться в автомобильной технике, навыкам огневой подготовки и др.

Итоги станут известны 22 мая, рассказали в правительстве Калужской области.