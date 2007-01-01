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Общество

В Калужской области в два раза выросло количество трудоустроенных школьников

Работой они занимаются в свободное от учебы время.
Дмитрий Ивьев
16:20 сегодня
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Фото из архива Минтруда.
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Такие результаты были достигнуты с начала этого года карьерными консультантами кадровых центров «Работа России», сообщили 20 мая в министерстве труда и социальной защиты.

- Временная занятость несовершеннолетних способствует профессиональному самоопределению ребят, снижению уровня подростковых правонарушений, даёт возможность детям почувствовать себя более самостоятельным и уверенным в собственных силах, – рассказала директор Кадрового центра Калужской области Инна Андреева. – Около 730 подростков были трудоустроены на временную работу при содействии наших специалистов.

83% детей (604 человека) трудились подсобными рабочими, 9% подростков (66 человек) осваивали профессию «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», 6% ребят (44 человека) подрабатывали библиотекарями и 2% (16 человек) – рабочими по благоустройству населенных пунктов.

В качестве подсобных рабочих дети облагораживали и озеленяли пришкольные участки, общественные территории и воинские захоронения.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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