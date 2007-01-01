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Общество

Две семьи из Калужской области стали финалистами конкурса «Это у нас семейное»

Он проводится в рамках платформы «Россия – страна возможностей».
Дмитрий Ивьев
15:08 сегодня
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В Москве завершился самый полуфинал конкурса. В нем участвовали 417 команд из регионов ЦФО, в том числе 11 – из Калужской области. Среди 74 семей, которые вышли в финал, две калужские. 

- Многодетная семья Слепцовых, Стародубцевых из Тарусы – это 4 поколения, 9 человек, - рассказал 20 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Но на самом деле близкий семейный круг намного шире. «Наша семья – как история страны», - говорят они о себе. В семье Литвиновых, Поповкиных, Тереховых из Мосальска говорят, что за время проведения конкурса стали не просто семьей, сплоченной командой. 

Он поздравил финалистов и всех участников конкурса.

- Многие признаются, что выполнение интеллектуальных, спортивных, творческих заданий еще больше укрепило и сплотило семьи. Цель достигнута! – подчеркнул Шапша.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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