Две семьи из Калужской области стали финалистами конкурса «Это у нас семейное»

Он проводится в рамках платформы «Россия – страна возможностей».

В Москве завершился самый полуфинал конкурса. В нем участвовали 417 команд из регионов ЦФО, в том числе 11 – из Калужской области. Среди 74 семей, которые вышли в финал, две калужские.

- Многодетная семья Слепцовых, Стародубцевых из Тарусы – это 4 поколения, 9 человек, - рассказал 20 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Но на самом деле близкий семейный круг намного шире. «Наша семья – как история страны», - говорят они о себе. В семье Литвиновых, Поповкиных, Тереховых из Мосальска говорят, что за время проведения конкурса стали не просто семьей, сплоченной командой.

Он поздравил финалистов и всех участников конкурса.

- Многие признаются, что выполнение интеллектуальных, спортивных, творческих заданий еще больше укрепило и сплотило семьи. Цель достигнута! – подчеркнул Шапша.