Пивовары высадили в Калуге липы и каштаны

Несколько экологических акций прошло в конце апреля и в первой половине мая.

27 апреля к Всемирному дню окружающей среды сотрудники Калужского завода «АБ ИнБев Эфес» организовали субботник на прилегающих к предприятию территориях. Кроме традиционной уборки улиц, команда волонтеров завода присоединилась к мероприятиям по озеленению Калуги и высадила крупномерные саженцы каштанов и лип вдоль пешеходной зоны по улице Генерала Попова. 17 мая экоактивисты побелили деревья в сквере по улице Кирова.

- Наши усилия не ограничиваются только уборкой территорий, прилегающих к нашим производственным площадкам, - рассказала 17 мая исполнительный директор Калужского завода «АБ ИнБев Эфес» Наталья Пахова. - Мы также принимаем активное участие в озеленении городских общественных пространств. Мы живем в этом городе и хотим внести свой посильный вклад в сохранение его уникального облика.

Предприятие ежегодно проводит экологические акции и инициативы во всех регионах своего присутствия. В их числе: благоустройство и озеленение общественных городских территорий, производство и установка уличной экоинфраструктуры, а также вовлечение сотрудников в программы корпоративного экопросвещения и волонтерства, ориентированные на продвижение ответственного отношения к окружающей среде внутри компании.