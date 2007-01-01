+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Пивовары высадили в Калуге липы и каштаны
Общество

Пивовары высадили в Калуге липы и каштаны

15:40 сегодня
0 297
Читайте KP40.RU:

Несколько экологических акций прошло в конце апреля и в первой половине мая.

27 апреля к Всемирному дню окружающей среды сотрудники Калужского завода «АБ ИнБев Эфес» организовали субботник на прилегающих к предприятию территориях. Кроме традиционной уборки улиц, команда волонтеров завода присоединилась к мероприятиям по озеленению Калуги и высадила крупномерные саженцы каштанов и лип вдоль пешеходной зоны по улице Генерала Попова.  17 мая экоактивисты побелили деревья в сквере по улице Кирова.

- Наши усилия не ограничиваются только уборкой территорий, прилегающих к нашим производственным площадкам, - рассказала 17 мая исполнительный директор Калужского завода «АБ ИнБев Эфес» Наталья Пахова. - Мы также принимаем активное участие в озеленении городских общественных пространств. Мы живем в этом городе и хотим внести свой посильный вклад в сохранение его уникального облика.

Предприятие ежегодно проводит экологические акции и инициативы во всех регионах своего присутствия. В их числе: благоустройство и озеленение общественных городских территорий, производство и установка уличной экоинфраструктуры, а также вовлечение сотрудников в программы корпоративного экопросвещения и волонтерства, ориентированные на продвижение ответственного отношения к окружающей среде внутри компании.

eyJpdiI6ImJ2bXVHRS9vT01pTkR6Y0xqdUhEUHc9PSIsInZhbHVlIjoiamdKTlBJNzNIbmprZ3U5UjVVWEhnczFLaGJmWVFNaFgwZldrU2FxWFROdU9ueElJdDcwNDMreUI1VDRJN2lXbGJWWVptOGpMTFRpTTl0YmozY1pIUVhDVUVXYnpyZ1p3UzA5U2ZPdndld0lVOEluQlIrOThLL2hKU2xrcXhBZnVtaXAvcVpQTDBya0hDYVlQL3hReVpZN1Ywd3FWd0dvcFh5VDhKTlRMYStpSXl3UkRmOGl1cHNMaVVmSFVGdjduZ1dDYU04Rzh4SlplREc5R1BKN2RhaGoxVHNRak9WSHViZ3RseHZoKzJQZ0MvZzNFU25IakJsVnV0QkNDNjQxSE94K1Q3TjNBNkNMYzlkVy9FUTZuMVFHTlNVcEFQN2RCZEVpNTVEeTcvZFNFRHM0QXpGQ20xN2l0NGNhOTBwT2ljeXJ2RTl4azZTTHhFVE56TCtiUnFhbzIyT3Y5SlJsd0Ixb2xzckNNbGlUdUQwelFYRDg2Y2VmZEQrVHByTUc1QjJ0bTc1MmZ0MWIvK0p4WXhwRkE2SURjK1JDZHdHQlRXVVlyVEE2U0w1bGhNNUJJaTlpQlcrSEQ0c1p2L1hVb0sxMC9qU3NneVFxZmhycmxsWEVJWm4zNERFdXRNeE42YXA4amF0emtPd1VqRFRXTGc5dzZ3ZG40OENldkE3My9WNFo3NlBudWdVT3M3TnpUVXBJR0tNczlOYVNrZXRNbzNUNEd2cVl3Z3dkL2VLQUpUZjZyRUhKM3Y2S0lJSXFPc296dEx2dzQydGxBWm1BdGUrRGkzNzFEWDZGYkJ5Q055SFpTcVlUVmhueks4REd2VElIMDU1WlgzNHhWaUw1bk4zZnJkYUxDMHFlakNKM0Y3dmpmNnkwckdmdjRBdkNtWGlHM1JxNm9Ib0N4R1BpL2FhOFdBUmJndWhIdmROa3FkVGpyQUdWUURBaTlWRklKTThiQ013K1VpcUFuTklZbkxqV1BqWnBZMWoybVBWcW0ydUF5bS9FRWFyUDROZTlmIiwibWFjIjoiYzM5YWE0MDk1OGNkNDE2NjQ5ZTU5NDIwNDIzZThhNjc3NTFmMjMzNmJjMmI5OGFjOTg5OTI5MzZlZTdlNWNmMCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IlJVVVhsbUFQdUZnQ0lvN3Z3OUxqa0E9PSIsInZhbHVlIjoidGhqS2I0SFFXWEtSMm9qbHBoY1hSOGUrbUVSRWRLSnlPTHRZbnk4am80QnRaRnJFK2lKVGFCMUpEcm9RejJuSjJ4US9ZY3lvUVFSczIxUmlTWk9WWlA5bkN5VjYzTytvaTh2eStqMXY0RlRmVWRaSFFJWlBoUWloN0lwWjIwTlFGY0orU0ZmbEl4QTFXKzJnVHMzTm1PZlNKMkYvZ3RSYW51UVNUZUt0T255VCs4dVFsbEsrQmJReVVLOVlMM09veDA2VkpsaG51L3BDTFVobFNOVGh4TkhuZ0UvL2U1SEduL3lNM3ZCb1lzUnVqWUxoSWI1akVLcVYwNU5KRVV1Yzdvd3Y3TWUydXIrdWxTYk90ZitIa2RnWnZkSUVhVThnYXEwbkROL3N3dzNoN3lhSE45a1kwYjMvVGpOVndEUFF1MEtKNjVyVlkwaEtaVkNzOWlORFYwQVNkUUVtWS92M0pVT2c0V2tLT2E4MGlIS1lJR1E5Qm5IdlowejVMeDZIU0dMRE1oMFFzRzRQNEJDb2RqdDJWeHV3ZG1wUFd2QVRHQmdUT21QOWJXMUhSOC91QW5wMUxOcEQvNUVGTFFPYWU1d2RxWGJOUjhuNmZxWFJ0QjYyTVQxMTJWVTkxRWlremU5c0N0WWE1LzJURmlwdnpsNy9jWVVIZUdSMXkxZGtIaFVpbVplMzBNWnRMWHlFQzFFMTVneXJaQXRWalhnNWhsbUxMdE5IMGx0RitvdEZEZGxxN0NXM0JWRUxJeWZHYjgwNG5RU0RhTTlIR2N0VHZYU0ltK0g4VlVFVGtmUmMvWGJlbmJ3RHFWMmpqdDl0eFZiRFZYUmZwTW1UcjF4VmIxMW9pWkd3cU5hQlZHN0svVEludVVMVGRaU1RHekpRSzQyaW1HVWpQM0RMNU1OL1FJZWtiR1RHV0xHdmVxdnFrWGNBSHB1bTNiNTI1ZTY1eFp3b0ZnPT0iLCJtYWMiOiIxODkzMWZiYmNiY2Q1MmZjNjE1OGRlNTE5NWJmNThlMDYyZWUzMzI4MWZhNTQwMDA1ZDI4YzBlOTg2MDk5YTA5IiwidGFnIjoiIn0=
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
eyJpdiI6Ik9ZL2c0OWZjd09rRmV4Q0JURTRhaFE9PSIsInZhbHVlIjoiT0NwVHJ5bXdMT0xXd002Sm5tc2RQdnNjdDNCQnpLVzlvRkVlVjBNbXc0Vi9ZR2J3Z3Uxa1grZjZ2TXZaNDBwZFcva3JKNml5SU8xcXBadTFsTTVvK3ZLbGxqdjV5SXpzVzZFZWd5VjBxdW9BcVR3RVRaejFjM0FtcW80bm5yOE9DYStvMk5FTnZOUi94N1FBaTFPWmpiK3A4ZkFEbXlNczFEMU8veUxXaVk4QjdpZENOQzhraXBTbWhsNGtUNEo3WkUvN1UydlhZQUdYMG5ZU1c0anAyZDhHb2tiNnA2QU1JalNHdmNZQUZrWkZsUWx6bnVrNG5pbFYzMS8zTVk4N2FQWkhjM0tIT0FuUkRtMUNBaHlYdkdyU2hPcmI4WUN0SDUrWUFaSk01VWRMeEtsME9DdUR0YnZaS0hKcGd4NmwrQVBXcDA2SlZqZS9sR2pRTFE1RUFlQUkvVWdZVjBSb0ljdTY1ME50RXpJTFF2VVNIM21PT1BoY2pFb0F4cHdRZGtyQVZyZTM2TVBOTnBVU3UxOEtXSDJ6a2k3L2NPcjZhMEp2OTNac2VEVWlQVDh5ek9iTXRZS1ZJSkxZNnVhUklDRm9meStoWjFJT0hPR2dZM0JnK0NCd2tUSWwrM3ZGSGFlenFrWjlrc1U9IiwibWFjIjoiZjEyMGIwMmM2ZDUwZTkwODQ1MzQwNDEzNjFjZWUyODM4OTIyYzMyOGRjNzNjMWZiNWRmNThkM2EzNjk2NmZiNiIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkVHay9zSlFkZXd3bER1OWIvMDN3Umc9PSIsInZhbHVlIjoiRXNYUmtZekFPall3RDdUN05rc2UvMkRTcXlMeUhTZUlhdFhSSkRUVmJ3ZmlFRXRvM1Q4STVYT1phWFhPRGlLdGxVeGVHSnBjN213Q3c2SFlQOWdDdlNiZGw0L0hocnFkS0VlSXdkU0p2dk44ck0zL2dtS2JIazJkL0VOdVBuZ3NDZkF2Zy8wZUxmY3Y1TDZ4MTBYdCtnY1NYTjZmV1V4OVVqcExRaGI5QkRmMDRZWS9jS2h2bkdza29vN3Q2QmVRTGlwZHJWQU14WWJJNFFUUXQxMlRtWnhBNmp2SmVYeDltS3YxZWZDaHhFbTdhTXZTRHNHbjJ0YmxYMzQyM1hvamFyL2pQMjRwcmo1TnhKbjE2dE0ybFZmZXlaN2ZoWi9pQ0tpTWw1V1BkK0dMeUVTVFF0U0Q0TDJOaVlVcSs4YmpheC9TTVpRZ0loYzgvcjY2VkFqQXk2U2lXenVIZWVkQjYxUUtaWmN6L1FYWXB2SlpzS1ZoeWdBa2NOWmdoVDlkSkt1T0QzZjRERWtITEljNGtXVmtwTWNBSytteDcvZVZaVkJIUnF2VkpOS2ViUU9maTNRQk02V3hNbm5jK0NmUjJpZU1oMDhVdnhHNDFmUGNGZFpDZ0ZUanlrR0orSUk2VUo1T0ppQm1QRUk9IiwibWFjIjoiMGQ0NTJkZDFmZThiNTY4YjI0ZDMzZmU5M2IwYjJmYjVkN2NiMzlmMTM3YTAzNWQ0NTEyZjQyYzMxNzM4NmIzZSIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 13313
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 8589
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 7113
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 5991
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 4998
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4118
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3030
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 2457
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 6413
Новости компаний
eyJpdiI6InFrUE1BdTdkbUdsNHhZTzRNU2pPSUE9PSIsInZhbHVlIjoidW4zOC95ZDROSGtKNFRyaS84VFNwd1hTaUJnRzRNWHRFcFE4UkorbDhNdFhUbjI5SHh6R3I1eXpQei81c0pXbzF4dFQ4WXJManA5SnJ0T2o5VHZabGVmL3lzTnkzS1FKNmRuTmxiblorOHBXTWl5alU2Nk9JUkw1Uk5jU0UybUNxd1VEcldrRkpmdnFLNFNzcDJLT2kvNFF0NEs1U29LNjVqb2ZQdWlXditNTWV5bnpQTmJFQzg5UTZwdDVaaFQzRlJaMHpYc1dMQVdSalY5MVozZld4Rm9TeHdyTmFuNnNobkNYTWFWb1VxSFh2L24wTW1tcEo1WktMRU9lV0srdFlIbnB5Wmd6VTVqUlR3S0VWYWc5Y3dCWEljK0QwSC9ZVnE0bXkvd3ViVDB4RUtrYzRsbzdIRjRDV1ZVZEJKZVpXeUxBWlNJSXpPN3NKbm5JK0lSblV5UUdka2QwOGZvN2VYd2dhcGpHdFNhL000Qjk5UmxyRjErdlorTUxRZUFsMTUxTTAxQWh1R0pXT1BFdUlpTG1FdGZzY04xalhuRTYwZWNham9JTHI1TlcvMU5ZZ2h4dDNlb1ErV2svY0d5NTdoRUZENWQ5cDRLeGo5NjlWclQvY3ZwZ1BHZ3FrdkhPRHFmWXBSRWZBUmI2RTJQSDNoTVNZbCtBUjFheUhOcmcyOW1YY0V1QThzZ3lQWm1WdllVMzhESnlVSEREK2Z5TjVZUDhHSkJOSytKMEdFYVZuMStGbWUvUkE5WitWUTJoZXk0UG9NZzdoZDljOThya0oySXdtVnpTN0svOEJXVUtudmhqNG9jTlhMcnFsWnU4ZXk2dWN3MTQzTEJ5T0MwRiIsIm1hYyI6IjRmYzVjYTFhMWQxZGZlMGU0NDRhMjJhNDQ5OGEzNGQyMThhMzU1ZjdmOGE5MDZiYmRkNDk5MDBmM2M0MDUwMTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Влюбчивый
10:34 21.04
15 5494
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3045
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 4842
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 5794
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26619
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5110
eyJpdiI6Impja0drMERpOVpQeGhDQ2sxM05aalE9PSIsInZhbHVlIjoidkRiMWhTckJsdjB4aTA5NkxMWUF5TzExaFJFcDFCcGcrU0c5eW1GU1Fqd0lxTU9jMngrWHhHdkVJV2ZCbXN1QUVHaEp2ako4TmkzUDV4OWJuVXRiNzd4em15cjZEYW1ad3NudUVQbDVBRzZEeEorOEsrWmdjSE00Mi9aMG9lRFFwbnhxRHpTVk1XVEJzU3JzbWdiTTMwWWwzeEpHWGcwNGdVN0QwbTFhb2pvUUFTbm1Dck5od1RtUXl6U3VXdVA4bzlUTXZOVGVmMGJrejRCL1FXTE1tQVpPRmpBSWdwZ0pGbGFMUHNDTzJWeWxjMFZacWliR0RkN2FhSVRtRXNYaFBjeWFlbWJ0ay9hTHE1d1F1VDQ5c05oWlh3NVlkc2ZiUHZ4UTFhMDdCczhlazhzWWJ6Vk5oYkhHOGV1M1Z6S1B5RmIwNExETnc3SjR0dVJ0SVFiZWJiSTRHZnY2UFdITTNEZGdIT2FCZHJRTVhhdklmTEIxRStob1JNTW5TUkt0Z3c4cmgzemRQbnpxYXp2VFlHUFdORG04UTJpTysyb2JQOXR6YWROakVrOHYwWTg0WkYzZWtlTEd3NUpZeEF6OW1LUFIvZjR3VWh2T3FQWlhIWGJoTHRhMWh4VUdDUTZ5TFlqTHpIMUFkd3BGOHZyNk5DNnRqTHpzZWZkZ3hoVnFqcHYwWVU1S3RGTDJpeU9ISzFjWS9SQjFwQ04vbzQ4eDdnMVVKakN5SnRmNDhaUTBmckt4TWtlRThjeWZMY2JzTzhZQXl3K3NGTmlHTzVGVVVVdXVlMVVWNWZhMlJjRmo2TDIxVkdNMlh3aGd6SXg3R0R3bEdNdlpZMDRad1JwbEh4bm8wOVBDbU9Na0NOSitna0NJbzVXeEliYitjRVBWRDVoOGdETzBVZnVGcEJ6VWl5aFNTaVV5bWxFS0UvbGkiLCJtYWMiOiJhNGE5ZDFmNzRjNzgwODM4YzgyOWZjNDc3MGMxM2ZhOTI0Nzc3Y2E5OTJmY2M3ZGQ5YWNmYWFjODJlNTM3MjFmIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImlFUjZEM3NycHZscmlwclAvOGFQSVE9PSIsInZhbHVlIjoiWFJVSnJjL3FoM0QxK1U5MzV5Uy9FVTlENE5rQWR3c05QeGRNbEV0WUVTTUVrQUxHZm1jNnAyejJlbWZONVVhSHB5NDFOWC9YODNXNVBYL3lzZGo1Q2c0NFVOYWJGNXd6NSt2Yzk3RWIxcXFsZDVCeFhURU1QQTc2OXJHSDNuK2JMd2NHMkVYNS9FdFpOS1RYVHh3MEhWdnd2UkJJUUw5QkZESU1XcTNwYk1TQVJ5U09jbm1SODFRaGl1TnVJVDNERy9ZUC9OWnZncldwUkFONVYwZUJqQlFqWGVpaU0ySnVVQTN6SWFWKysza2xuYjl3Mmt2bHNCOWg0VDdnd1Zkb1R5Q2FIQ1JOZzEvc1lnVXUxUkJjc3VyMGNqalgzZjJtMGlwcWg3akpSOG9SaGs4TU9ndVNFb01FN3FxSkg2UVBOMVZWbVJ2SnpjSUJZU1Ftb1c3MUNEYzB3emdYYVBpN0dDWDRsc3haZU4vcmpRY0ErNzN1UVJ1R2FFakN4MHI2RERBQVQ2RGc4bmdwazZYbnJKd0x4eVZlWGJoUFdLeTNSeXlDYm5sN0VaVkc5UUJyQm5ZWEhjY0M3UDJQNmZsLyIsIm1hYyI6IjA1ODZhNWU3YWJiZmE2OGZmYmVlOTYzMzEzZjZlMTllNDBlNWIxYjZmYjBmNzFlYjg5NmNjNjNjZmFjNmMzZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+