Дмитрий Денисов: «У меня самого в квартире было 15 градусов»

Городской голова Калуги в четверг, 16 мая, дал большое откровенное интервью радиостанции «Комсомольская правда – Калуга».

Градоначальник подробно рассказал, почему невозможно было вновь зажечь котлы котельных во время недавнего похолодания.

Денисов так же пояснил ситуацию с недавно присоединенными к городу сельскими населенными пунктами, в частности с проблемами строительства там дорог.

Кроме этого, шел разговор и об озеленении областного центра. Полную видеоверсию интервью смотрите в конце статьи.

Подготовка к новому отопительному сезону начинается на следующий день после окончания предыдущего

- Дмитрий Александрович, в последние несколько дней погода подкинула нам сюрприз. Резкое похолодание пришлось как раз после завершения отопительного сезона. Почему нельзя было оперативно подключить котельные хотя бы на несколько дней? Неужели так сложно было вновь зажечь котлы?

- Дело в том, что после издания распоряжения об окончании отопительного сезона сразу, на следующий день, начинается подготовка к следующему отопительному сезону. Другими словами, на утро после распоряжения в котельные приходят рабочие и разбирают котлы. Их физически невозможно было вновь зажечь.

Система теплоснабжения — это сложный инженерный организм, кровеносная система нашего города. У нас порядка 120 отопительных котельных, из них 100 находятся в муниципальной собственности, 20 - в частной. Для того, чтобы всё это огромное хозяйство приготовить к новому отопительному сезону, необходимо время. Работы эти сложные и длительные, поэтому сроки начала ремонтных работ соответствуют сроку принятия распоряжения об окончании отопительного сезона.

К тому же состояние всего этого комплекса находится в удручающем состоянии. И не только в Калуге, во многих городах России. Сейчас реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, выделено на это 500 миллионов рублей.

Мы еще дотянулись до денежных средств специального казначейского кредита. Наши заводские котельные, я очень с уважением отношусь к руководству турбинного завода, они очень важное дело делают для страны, для нашей, для экономики. Но у них на балансе есть котельная, которая доставляет много неудобств горожанам. Старая ТЭЦ, которая требует просто огромных сроков, регламентных работ. И поэтому каждый день на счету.

Представляете, когда похолодало у нас уже на многих участках тепловых сетей были просто сети демонтированы, срезаны тепловые сети.

- Сидеть в холодных квартирах пришлось не всем. У части горожан, и вас, наверное, индивидуальное отопление…

- Вот тут вы не правы. Я живу в обычном 9-этажном доме на шестом этаже, без индивидуального отопления. У меня в квартире было плюс 15 градусов. Я люблю спать с открытым окном, но в этот раз я просто закрыл окно и спал под теплым одеялом.

Перекладываем трубы, чтобы не было аварий

- На днях вы анонсировали масштабные работы по замене коммунальных сетей. Калугу перекопают вдоль и поперек?

- Да, у нас к ремонту планируется 19 километров сетей. Придется перекопать некоторые части города.

- А как же современные технологии, проколы под дорогами?

- Понимаете, не везде это можно использовать. В центральной части города Золотая аллея, вдоль Березуйского оврага, работа осуществляется методом горизонтального наклонного бурения. Другого способа здесь нет, потому что иначе мы повредим корневую систему и серьёзнейшим образом повредим элементы благоустройства.

Но везде так работать нельзя. Во-первых, это достаточно дорогостоящий метод, прокладки подземной коммуникации. Во-вторых, это дорого.

Вчера были на одном из объектов, на пересечении улиц Тульской и Степана Разина. Там под землей 20 утечек! Работы начались прямо сразу же, практически на следующий день после окончания отопительного сезона. Трубы срезали, демонтировали участок, начали разбирать старую теплотрассу, выносить ее из техподполья, привезли новые трубы.

Сельским окраинам будем помогать, но постепенно

- На еженедельных планерках очень много вопросов о дорогах в сельской местности. Очень активно жалуются те, кто получил участки в Лихунах. Почему так сложно провести там хотя бы щебеночные дороги?

- Смотрите, мы раздали 2,5 тысячи земельных участков в 10 сельских населённых пунктов. Только одно поле Лихунах огромное. Протяженность улично-дорожной сети только по этому одному полю, там 750 участков, составляет 32 километра.

- Но вы же анонсировали эксперимент по улицам Коронная и Золотая…

- Да, это улицы на въезде в город со стороны севера. Почему мы выбрали эти улицы? Потому что подъезд к этим улицам через заболоченную местность. Там очень сложные условия. К тому же, в соответствии с решением суда мы обязаны построить автомобильную дорогу. Это будет дорога пятой категории, неполного профиля. Там не будет тротуара и ливневой канализации.

Там меньше километра, стоимость этой дороги 15 млн. рублей. Спасибо областному правительству за помощь. Но, построить так все 32 километра невозможно. У нас просто нет на это денег.

- А много исков у городской администрации от жителей?

- У нас сотни исков вынесено в отношении городской управы. Их объём значительно превышающие размер всего бюджета Калуги.

Первые ласточки, которые прилетели в адрес городской управы по решению суда, были связаны с обязанностью города произвести капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Таких судебных актов более 250, и сумма составляет около 7 миллиардов рублей.

Мы каждый год в бюджете предусматриваем деньги по этому виду судебных решений. Около 200−250 миллионов рублей. Больше просто физически не можем, увы.

Калуга опять станет самым зелёным городом!

- Просматривая фотографии Калуги советского периода, бросается в глаза огромное количество зелени на улицах. Сегодня город стал каменным мешком. Это принципиальный подход?

- Ни в коем случае! Я уверен, что Калуга будет зелёным городом.

Сейчас в городе несколько тысяч мёртвых деревьев. И это удручающая картина. Мы на протяжении последних лет только силами собственного предприятия спилили такие деревья, ликвидировали несколько тысяч, но этого недостаточно. Еще больше, в несколько раз, предстоит это сделать. Причем мы для этого специальные денежные средства не выделяли. Всё силами собственного предприятия.

Чем заменять будем? Это, естественно, благородная липа, это каштаны. 15 лет назад городские власти засадили замечательную просто аллею улицы Степана Разина от улицы Кирова. Канадский клён, плюс с белыми таким цветением, кустарник, который создаёт такую прекрасную комбинацию.

Я помню, когда сажали это деревья, и сколько лет потребовалось для того, чтобы был визуальный результат. Сейчас на протяжении последних лет очень много на самом деле деревьев было посажено. У нас появились некоммерческие объединения граждан, коммерческие организации включились в программу озеленения. Мы с нашим губернатором, обсуждали эту проблему, и мы обязательно реализуем полноценную программу, связанную с ликвидацией мёртвых деревьев в нашем городе и с новым озеленением. Для этого потребуются ресурсы, безусловно.

Подходить к этому необходимо с профессиональной точки зрения. Сотрудничать с питомниками средней полосы для того, чтобы эти деревья прижились и, безусловно, следить за деревьями.

А посмотрите на посаженные в парке ТЮЗа ёлки, на озеленение скверика на Степанке, на площадь Победы. Почему-то бывает, что у нас хорошего не замечают, видят лишь проблемы.

- Ну, вы, наверное, привыкли уже к этому.

- Конечно, это же моя работа.