Калужский депутат выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Свое письмо Геннадий Скляр отправил послу Ирана в России Казему Джалали.
Депутат Госдумы рассказал, что впервые побывал в Иране семь лет назад и сразу «почувствовал, что там очень много наших друзей».
- Жизнь показала, что я не ошибся в своих первых впечатлениях, - заявил Скляр.
В воскресенье, 19 мая, президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД этой страны Хосейн Амир Абдаллахиян погибли в результате крушения вертолета.
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