Калужские специалисты провели «Урок цифры» в Луганске и Первомайске

Со школьниками встретились заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, директор регионального Проектного офиса Александр Архангельский и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Владимир Харитонов.

- На уроках ребята узнали о технологиях интернет-торговли, востребованных ИТ-профессиях и безопасном поведении в интернете, - рассказали 20 мая в пресс-службе правительства Калужской области.