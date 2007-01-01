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Калужские специалисты провели «Урок цифры» в Луганске и Первомайске

Дмитрий Ивьев
12:19 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Со школьниками встретились заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, директор регионального Проектного офиса Александр Архангельский и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Владимир Харитонов.

- На уроках ребята узнали о технологиях интернет-торговли, востребованных ИТ-профессиях и безопасном поведении в интернете, - рассказали 20 мая в пресс-службе правительства Калужской области.

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