Калужанка Евгения Чекарёва выиграла грант «Росмолодежи»
Она получит более полумиллиона рублей на поддержку своего социального проекта.
На конкурс было представлено более 120 заявок. Наша землячка вошла в число 18 победителей.
- Итоги конкурса Росмолодёжь.Гранты были подведены на форуме федеральной программы РСМ «Пространство развития», - рассказал 20 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Наша землячка представила творческий молодёжный культурно-просветительский проект «Молодая фотография-2024».
Он сообщил, что в начале июля в Инновационном культурном центре в Калуге пройдет фестиваль, планируется более 200 участников из регионов России.
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