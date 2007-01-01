Калужанка Евгения Чекарёва выиграла грант «Росмолодежи»

Она получит более полумиллиона рублей на поддержку своего социального проекта.

На конкурс было представлено более 120 заявок. Наша землячка вошла в число 18 победителей.

- Итоги конкурса Росмолодёжь.Гранты были подведены на форуме федеральной программы РСМ «Пространство развития», - рассказал 20 мая губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Наша землячка представила творческий молодёжный культурно-просветительский проект «Молодая фотография-2024».

Он сообщил, что в начале июля в Инновационном культурном центре в Калуге пройдет фестиваль, планируется более 200 участников из регионов России.