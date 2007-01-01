Правительство области подписало соглашение о сотрудничестве с минцифрой ЛНР
В Луганске подписи под документом поставили заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский и руководитель минцифры ЛНР Андрей Ершов.
- Стороны намерены развивать внедрение цифровых платформенных решений, кадровый потенциал, информационную безопасность, - рассказали в калужском правительстве.
Там отметили, что готовы делиться своим опытом и перенимать лучшие практики Луганской Народной Республики.
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