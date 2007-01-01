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Общество

Правительство области подписало соглашение о сотрудничестве с минцифрой ЛНР

В Луганске подписи под документом поставили заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский и руководитель минцифры ЛНР Андрей Ершов.
Дмитрий Ивьев
09:15 сегодня
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Читайте KP40.RU:

- Стороны намерены развивать внедрение цифровых платформенных решений, кадровый потенциал, информационную безопасность, - рассказали в калужском правительстве.

Там отметили, что готовы делиться своим опытом и перенимать лучшие практики Луганской Народной Республики.

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119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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