66 калужан пострадали от укусов клещей за неделю
Среди обратившихся к врачам с 13 по 19 мая было 13 детей, рассказали в Роспотребнадзоре.
Чаще всего люди сталкивались с клещами в Калуге, Обнинске, Кировском, Козельском, Людиновском, Ферзиковском районах.
При исследовании клещей в лаборатории выяснилось, что боррелиозом были заражены 9,6% из них.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц