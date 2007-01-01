66 калужан пострадали от укусов клещей за неделю

Среди обратившихся к врачам с 13 по 19 мая было 13 детей, рассказали в Роспотребнадзоре.

Чаще всего люди сталкивались с клещами в Калуге, Обнинске, Кировском, Козельском, Людиновском, Ферзиковском районах.

При исследовании клещей в лаборатории выяснилось, что боррелиозом были заражены 9,6% из них.