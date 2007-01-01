30 нелегальных мигрантов выслали из Калужской области
Нарушители отправились в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Нигерию.
Иностранцев до московских аэропортов доставили судебные приставы, рассказали 20 мая в управлении ФССП.
- Данные лица находились или работали на территории Калуги и Обнинска, а также Боровского, Жуковского, Медынского и Жиздринского районов нелегально, - пояснили приставы.
Этим людям теперь в течение пяти лет нельзя въезжать в Россию.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц