30 нелегальных мигрантов выслали из Калужской области

Нарушители отправились в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Нигерию.

Иностранцев до московских аэропортов доставили судебные приставы, рассказали 20 мая в управлении ФССП.

- Данные лица находились или работали на территории Калуги и Обнинска, а также Боровского, Жуковского, Медынского и Жиздринского районов нелегально, - пояснили приставы.

Этим людям теперь в течение пяти лет нельзя въезжать в Россию.