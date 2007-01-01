В Думиничах отремонтировали крышу

Подошел к концу капремонт на проспекте Мира, 4.

Об этом в воскресенье сообщил глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.

- В двухэтажном доме, отметившем свой 70-летний юбилей, была полностью заменена стропильная система, обрешётка, уложен утеплитель, а сама кровля покрыта металлом, - написал чиновник в своем телеграм-канале.