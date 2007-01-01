В Думиничах отремонтировали крышу
Подошел к концу капремонт на проспекте Мира, 4.
Об этом в воскресенье сообщил глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.
- В двухэтажном доме, отметившем свой 70-летний юбилей, была полностью заменена стропильная система, обрешётка, уложен утеплитель, а сама кровля покрыта металлом, - написал чиновник в своем телеграм-канале.
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