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Общество

В Думиничах отремонтировали крышу

Подошел к концу капремонт на проспекте Мира, 4.
Анастасия Каторгина
18:09 сегодня
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Министр строительства и ЖКХ Калужской области
Читайте KP40.RU:

Об этом в воскресенье сообщил глава регионального Минстроя Вячеслав Лежнин.

-  В двухэтажном доме, отметившем свой 70-летний юбилей, была полностью заменена стропильная система, обрешётка, уложен утеплитель, а сама кровля покрыта металлом, - написал чиновник в своем телеграм-канале.

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ремонт крыши
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57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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