Калужский министр здравоохранения поздравил всех причастных с Днем фармацевта
19 мая в России отмечается День фармацевтического работника.
Официально его стали праздновать лишь в 2021 году, однако у этой даты долгая история. Именно в этот день в 1581 году в России открылась первая аптека. Она занималась не только продажей лекарств, но и их изготовлением.
С праздником медиков поздравил глава регионального Минздрава Константин Пахоменко:
- Фармацевты настоящие профессионалы своего дела, которые постоянно обучаются, пополняя свои знания, и проходят аттестацию. Они разбираются в лекарственных препаратах, дозировках и порядке их приема. Поздравляю всех причастных с профессиональным праздником!
Он выразил благодарность за их труд и самоотверженность в работе, а также пожелал процветания и крепкого здоровья.
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