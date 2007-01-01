Калужский министр здравоохранения поздравил всех причастных с Днем фармацевта

19 мая в России отмечается День фармацевтического работника.

Официально его стали праздновать лишь в 2021 году, однако у этой даты долгая история. Именно в этот день в 1581 году в России открылась первая аптека. Она занималась не только продажей лекарств, но и их изготовлением.

С праздником медиков поздравил глава регионального Минздрава Константин Пахоменко:

- Фармацевты настоящие профессионалы своего дела, которые постоянно обучаются, пополняя свои знания, и проходят аттестацию. Они разбираются в лекарственных препаратах, дозировках и порядке их приема. Поздравляю всех причастных с профессиональным праздником!

Он выразил благодарность за их труд и самоотверженность в работе, а также пожелал процветания и крепкого здоровья.