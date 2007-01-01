+17...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Памятник Пушкину и Гончаровой откроют в Калужской области
Новость дня Общество

Памятник Пушкину и Гончаровой откроют в Калужской области

В следующую субботу, 25 мая, его можно будет увидеть в поселке Полотняный Завод Дзержинского района.
13:20 сегодня
0 188
Фото: Алексей Комов.
Читайте KP40.RU:

Скульптуры установят возле главного дома усадьбы Гончаровых.

- Наш с братом отец, выдающийся советский русский скульптор Олег Комов, не дожил до этого дня 30 лет, - рассказал 18 мая главный архитектор Калуги Алексей Комов. - В далëком 1989 году Олегу Константиновичу предложили разработать скульптурную композицию для усадьбы Гончаровых в Калужской области. Но турбулентные вихри Перестройки, распад великой страны и кончина отца в 1994-м не дали осуществить задуманное до конца. 30 с лишним лет в отцовской мастерской, в которой работает сегодня мой старший брат, живописец Илья Комов, рабочая гипсовая модель памятника, готовая к отливке в бронзе, стояла и ждала своего часа. И вот, он настал.

Ранее мы публиковали полную программу празднования 225-летия Александра Пушкина.

eyJpdiI6ImQzQlZNNkZKTzl2Y0hIV2FrS0NCQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiRmVHTkI3YTB3czJUVUxHRGdhd2lHdzNsbldmL0hFNjl5ZGZLUG5VZFFpdTVWVWlIZHczL0EzT1lDQXFZREdyV1NzbVdDQnlxN25oUlVuQ1JoZEEwcnVsNVh4S0FmYUNFN2paaVBqc2V2TnNuVGo4TDJlU3VuK3dwdkEwVDgrSXBkOWo5YTgrbE5ENVdSbm9pTDhaeUE0VVA1cmRUWnNpNXlWWDlkaC9XL1oyalNkc2lRd3JCbUtETENEMGRTTVA1djZjK0pDZkhJeGN5Y080WENlcDhrcmt4ZE9HbVBTSCtYYWVvWjlXZFQ2NFBPVEt2M2EzeFd0c216VUNScXcrd1JMVjNLR3IwZjRWOE01K3IyUnRHRk5VVlJiOVVwZ0kzcW4zUVpucmo2bUl0RnRrNTV0VXJQQS9ERS9XWEt6TEZNUlk3Wm1WelNzK21YSUY1K2JqRFc0VHMrVHROcDEzVTUvakFXUkFzSGxJVTdHNWgwNTRJV3cycDhFTi9RNDM5M0Z0Z3g3M3JUd3Z3bWVhazU2b3QvTVZPZTFPTC9BUlU4WTFIaUxpNzZNV2wyckFzcTNTZTM0RDd4ZXFZWnZHU0NCSG5aQnhlQ3RaaVp0V0RaMVJhUDY5ZklLZjZpekJtRHRwa2dzY0lmelpYL3V6M0V2SUVxN1RQajlrZ0lyL293dE8wOVJGTWNIRjd3bm56VTQ0REpMdkpnTndnbHZQbURiWHAyWkNtZ2ZDRTBWd3l5V3lUdmMrKzBCeXZ1Wmcrd001Umc0QjQxT2t3dVBGSE5aWEdnZi9Cd1FZWDFpTXJzSEl5cXY3cHdKYlRla084VldlUmorM3Y0bittMHlFT3Y2bjN1WjgxYThZZVZyb215dWMwM1EyblhObDFEL3JlcFhkUHVVdVdwLy96THdFUFRsWnVwclVMc1doYnA1dytYdFU3dUs2L05sV1RzNzJRbkp6bG1oNUluVmxRaUYvVHFJRWN0NW1JOVJZdktrSThDazlZTk1HUTR5VCt3MEN3IiwibWFjIjoiNWE1Njc5MDU3NmE4NTMwMGI1NDI4Yzk4ZmQ2MTQ2NWRlMDQwNGRjNTM0Mjc2ZWM1YzcyMjM3ZDdmYTc3ZjMyNCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6IktBWWpLVFZ1QW1yQXJiZXRFelAybHc9PSIsInZhbHVlIjoiMytjYzgzT1dYcWppUmVPZ3M2SkpLdysvUFhEbENuMUJLUE5ZV1hMRTBLUm9uSytsVTY4QjM5VTlXeDNFbkJWNnZRVzdVWGhRMWFlQWM5bEdVcExSWGRGVEhEeDgwMVBtRC9ZRStQcXhaZWFDNldlNm5LQnV3RHFlVUh2RWJQNER6OU4zRmd1NFZ4RWxlaHVDLzF5SHZ4NGpxV3VHWFlGTTU3UWlyY1VmbzZkSzRDd1JWWFJ4YnI2QjJ2REM2VkU5RHZlWXE1a3VSdTdtcUo4Ym5GVXJGd29sdXJHYjZVVDRRNWgyZGZKdHVHYUVlVVRrdEpFTm44U3FlNUU3L3FWSWJKNHN3aDFEVjFWa0RBVzFabW5IVWVEdWpadmk4cmgzRmt0SlhlNE9VOEt1Mk96TnZMOHdZdjJMOFZ5U21wY1ovbi9wUmxmdWUwYlN4VjBxWWV3bnJxU1lRZUJBWGZiK2orS1F2V3M4c0lraXVOU1J6eC9KMEZZQUU2NkhqQ1owT055SlBPeGRwR1M4TklKTmw0bTVhanhna24rR2dad055RW5nT3A1YUZEN1FETG5UendMU0wvNmVweWdOUFVhYkk1MlJwNmUyV3dMRlVzK1VyaVduZ3Nib2xTSDYvRzA1cHpkTFZMOFpFcUsrV1hMWmsvY3JZRlp3NmVPZFRlQkg4aThTYys5TUExekxSdnhNY1lGVmhTeENIOSt4ZHR4LzRHV2ZTNm55WFpmSW8wQTNnZjRFVWJNRjVsUllObFo3dm9QVkJEUHZBQndOcE5kVDhjN2hGeWRVV0ZlaVRHaGRVYWkyNjVBWEx1RHpGM0doalh0S0pLNWNEUUtoVkJEbjd2SC9Tb2FyN0VTUFh2L20vcUZBZURPaXBXQWxQOFo1bktXOWsyN2tEUFFMTkdtWDJyVnJLZXhpMG1KQVhUYWowOFd1VHhGVDdxeVBUUElzODkxcWhBPT0iLCJtYWMiOiJmM2NiYWVmZGMwYTFlOTY3MWNiZDkyZWU5MmNhY2YwZWJhZWEwNzNhNGEwODFlOTQ4NWZkNTBmNmZiNTZjMDE2IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJFTk1uc1JOdHpnUVpXU3NJenIvdHc9PSIsInZhbHVlIjoiTGlCOG9EdVJaTVg0NzdxSVBsNFR0UkVOZU1LUzk1WTZtalBwdU42eTJmZ1hqK0xtTXhCMUlyODNGRnBZRk5mTVJ6K3J6SU8yV0wvdFgxUDNuRHRMTmxPTU9iVGZ2bjBVOXYxME9yZHdEZE13UUJLNGkzSitXczFIY2lRbXh4WGVCYnN4RzJMTDUxS1gzWE1yeFVtcWw4MVdPNzYwb2pXcEZyUHUrUUhCUm5abXpUdDd6cjFKa0h3dlRDNVBFSUs3WjRKOVlNOEtxREN0OFJvNFVtKzNoYlhtZDRDNVRxVGc1bmRYWHUwN1VjTC96QUJGOW5oSXo2TFpIMEpQdnI3aFJoV0ZHQ1hQenRUWWVwV2t3TW1QK0pVTWI5a0thR1ptbjhVVGgzZEQ3MmVzdEVjZUc0dlh2N2YrMlVJU2J2UmtuYW5SRXliS25BUTluYlhlMVZHamNWRDJJdVl5emprSnp6bG5OV2R4KzM5MjY2VHVFTmNsTm1iTUtrRE1KNnQ1Wk8yQUJqQVVPTUJJenpTdlRDSi9zNk9mWERtalZvNjFqWWZRUmttQ25Qb3kxbFAwZHlXSHcrV3lVakVkZDk1bUtHbTJBUXVBWjB2QU9zc1dtSjd0VTJJcm9TODNUYnpwdDlqdTBHY3JMb1k9IiwibWFjIjoiZmE2NjlmODc0NDRkMjE4MjJjMTk0YWYzMzc1M2Y4OTMzMmIxYWU1NTFiNzQwN2UzNTIzZmU4OGRkZWY0N2ExZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IjdCSGkreFBoenlydm5nNmplOVBxZnc9PSIsInZhbHVlIjoiTFMzZlJwTi91d3M4MmlJQ3Nkam1kOXRlYTY3QUdGYjlTMy95THNOc3o5cWVMa2tVaHJlcHVzdElSbVl6NU1EOEt1bElSNk5aT3h3S0REM2ZhdFVZa1dnRmh5aXVZcG1VRDYzbFY5a2VBV3JiT1orRjQrRFVWSFE4ajliaGtXdnBEWDEwOWE4R0xFZ1RobURGVno4MXBqTldKUTU4eHYyMlF5Ri83eFFnNUNJbHl3c05hNlBHK3JhZjJleFovVEJZM2hjUlFUMGtSS2xWTE1qdTMxUFBGYVRLTklDRFJNWWpRZlhUVkFqNWRTeFhGWW82QnhGaDRYU3AyQ0hBOUd3b3pvWEV6RFMwTXlkWkVxQkdsNllTUWdram05UlAxNWpHNWZsc1U2Ulhxdk1TelNVT0NIMzM0NHh5YmpBeTJta0poTEtTV0M3TXpmVXMzMENzMVZwU2pqSG9oRmRKVWVreXRnWUhWZE9VajBmQ2lSSHJoZG5pT0ZRMDM2ZnA4K010R2NjcCsvZkhJT1JMREdhUkc0d2xkNlRhQ0E4WFp1eW1SazJDYWdPS0ZUSTRrRzNWTzdLTEl0SFRYRlB2QUE5cnhPZUtiSFNIdmlTSVpNdVdwb0hIVjEyYlpjMjNnT29iK01TMkMzcUtCV0k9IiwibWFjIjoiZTAzMGJkMzBkZGI2NThhNGZiMWY5ZTgwMGU0MmZkOTk1ODAxZDM0NWZlMDE5NjcwYzI4MTM2Mjg5NzQwODlhMSIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 12807
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 8179
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 6866
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 5627
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 4715
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 3898
Калуга
Раздельный сбор мусора
15:30 19.03
7 4185
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 2746
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 6143
Новости компаний
eyJpdiI6IldYQU9BZ2RzMEdwYmR4MzVzTHZIY3c9PSIsInZhbHVlIjoiYVZSY3FldmpVVmc4a2R2N3RXQzg1NHVNMW5uWENYbEhJWmMzQW1iY0Jocit6NHpjOFR3eGIxTFV3WmppeEZxQkFNaHJDbkdMZitIdmh5SE96bkhidnhXWWM5bmwrUUcxOWwyTWp6RWlpeE1EOFZtcENlandnOXVPV0tZZEg2NmRockowZU1ZQUFtZ2xkdmNORElKU1Btc2psR3BDY2xzTmZKZXdPTVh4bE03cEswNW1FOUxmZEdueVNZK2U1bFpQenMxTjdubU9jQUtYVFA5aUp2Y1ROM2dkUC9jcXNSSmtRNzYwUEhITU8zZXpoYk9wbWszYS8rakhNM3ZOQ3hvSlpKSTlBdndRVEVaWW43R0JBRGkvMDBOS2lhbmdWeU1KV3ZDWWw1eENBRmNweFZvV1NOd3BocUg1RVp0dlRxWmR5Wk9USHYvL1kxT1BKVmFlSTBia3ZvN0xJNldlbmpuUm9XbXdpcVlOTmpJNGU2NmtVQndVeGg2THFTZG1raFQwUkpmTTdwV0RwcDl4Y0pCNSt5VXdvSkJuVlMvaWd4bjNuSTByaWdJUFphN2t5dmhKTXdaRjRBdk84eXhBdlpHUE9HSTNZOVlKdGd6RzM2YkV5Uy9pajJLNTVqVXMzN0VtcnM2K3VDOXljdUVmZUU2d3VkVWd4c05qWDJ2bUVDS05nS0tYeDVEdHcrNmk3dVNPRjB1T2JsV2ZWRU8yRm5TNnNlKzVKUit3dHFDbGw3dG9uOFpXVk1KTXFFcHRadXcvVFg5cDExZVF0Wi83TW1JZWtlWDJXKzVwNXhDYlVYN1IrTUlUVTc3WHhNcW1SVGRyUkhXRE92eGpSZjNiVmxYMCIsIm1hYyI6Ijg0ODI5MTkyZDNjNWI1MWY4Y2YxZDE4NzgyMTE5MjRkMTliM2ZmNjgwOWE2MTFlZjliNDAxNzMwYmZkZjkzOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Влюбчивый
10:34 21.04
15 4518
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 2775
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 4234
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 5436
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
mrTJohn

А как же оскорбление чувств неверующих. 🤕

...
eyJpdiI6ImpoSTZJRnZLRDUrRkpSUERqckJoQWc9PSIsInZhbHVlIjoicHFDTGpBTDZUb1h6WlpKNUVaRVU1RDFZY0gzUGxGTjJPOTJkNEo3VTh5TFhFdTNaNkFSOUtMVGRyZ3hBYVRMNGJZcVQ5Vi83TUIvZk9Nbnk2bHFHVTNMd2h4OG1WTW5sc0tDNXVvSk03cWQzRDlsYktXUjVBVGlyU1JaRERzMTY4WHdycE8yWm1IRjV5eXIyTEl0NTlwYlZUQ2x5em00Rlh5cFp2Q0cwRjA4ZWRhYWpnOXViSGo0QUxvOXUxam12TTM0M0xxNWFreUQrRVUrQkJQb3R3MDlnS0U2WktpczV3NTZGU0QrM2NNQ21qbzFPc3puRXNLSzlXaUpEL0Jack45STZKaUxHaE9aOG95ZkJqMmFMMWJ2QjM0b3FXQ1g1V0Vvb3h6M3JKUkxNdGhhNzFOMG9NYnBmS1lZcnY3VHNTUFB3ODVpRXZKdlFTZzdqVEJFMnIzOUp5NHJURm5hM3orcytwQXpuSHl2ZzVZeFB4QkJZaytXdjdRcXJUUm9VV1R0RUZLTVRPZG1LRjFpTExjTUFaTDdRSXZOUmRwMmJOd1JWcGpNUkIvS1NObzRINDRSbnkwa0VMNjE0dmp0ZEhtb3Q2NlBzZ21ZZFpWdktreWcrdHZFWEg5QkZCVFYyd2JXdjNMNWlTaWpZSWZJdHRBMUxFMFBlcmNwMUJsRlA5SVJuYnRjRkVibmJTcGNXcFE3OFJjZDNxUm5rYVU5SHovUTdERTloOFZzQUNlallVb04xUm53cHkrSGpzVFNsbXdIZ3Y5K0o1WVpsVUlzV2hqQXJuTW5SZGFoamkxdTdYbk8vN3VwQnNZRitGYXZKWklYNGtoL0RSdFFpVTk0ZHJKQndQNHJ3ZWNENklJdGNDZ1NPZDhFQVFHS3RqalhZbkNKN2hxWHRZRitUQjZDcWNhTDJDSTZSOVpsMnFNeEIiLCJtYWMiOiIyMzc3NWFjZTZjYzVjZDU1Y2QzYzg3YjFiZjAxYTkyMGU3Y2VjMmNmOGNlZDllYzFmZjVjZDUyZDIwZGYzNjUxIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImtzWW0xV0lmTzNhZ3JPWXh6QVplUXc9PSIsInZhbHVlIjoieVF3ampMR0FFdWVOREdRWGhDMm9jZ0orYlVQbmcvYXBtOVd6THJYTVVLakwyWUx2bTZvQ1JyMGpYMmtrTjVJWExISTVmVXA3b0JwNUhPa2kyaDdiMXBvQTVHK1k1MENHQzd4NmNCdkFBbWUxZGlNSVRPUEx6V011RlZIeHRzTTZYWHptam01eVRkc0o0OVZpNHB3ckJvNFBmYnY0bTRROHJCbm16MXBIdktIY1hsbnpuV2haaW1oSGN3WFhoaUZGaExST2VBSmUyVE1xWU5BYWJlQzY5azdHc2RHZm1HTE9UbkNtK2ducHUrNWQ5MWZLWDBKOEFEb3JEbUFnS3ljRjdxSXRpcFR1Uzk1dHI0TmJwc0NjTXB6RXhPSnVFQTBDSzZRTkhjMnF4Z3YwckhvbktFNC91VUZTazNiZ2RoRVBYT3czYWt1UWxiNFNZZGd0WWd0bzRHaytuR3FRd2hpb0luTEhGcTdXK3liMGRCQndQM2Nua2lZQ1l0S2ZQZnB4WFRnTEpZSkJydGV5OFNGbEhqU2pzYi9PdzgvUVRqOXlzOGVBYy9xZ1JvdmVYeithamI1RS9hNU8vMEFCaW5EciIsIm1hYyI6IjdhYWYyZWEyNzk5ZDQ2ZmNlYzNlYjE0MzQ4MTIyNTcxNDFiZjI3ODYyOTE5MjQyNWVlNTU3OTFiMjY3ZTI5Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+