Памятник Пушкину и Гончаровой откроют в Калужской области

В следующую субботу, 25 мая, его можно будет увидеть в поселке Полотняный Завод Дзержинского района.

Скульптуры установят возле главного дома усадьбы Гончаровых.

- Наш с братом отец, выдающийся советский русский скульптор Олег Комов, не дожил до этого дня 30 лет, - рассказал 18 мая главный архитектор Калуги Алексей Комов. - В далëком 1989 году Олегу Константиновичу предложили разработать скульптурную композицию для усадьбы Гончаровых в Калужской области. Но турбулентные вихри Перестройки, распад великой страны и кончина отца в 1994-м не дали осуществить задуманное до конца. 30 с лишним лет в отцовской мастерской, в которой работает сегодня мой старший брат, живописец Илья Комов, рабочая гипсовая модель памятника, готовая к отливке в бронзе, стояла и ждала своего часа. И вот, он настал.

Ранее мы публиковали полную программу празднования 225-летия Александра Пушкина.