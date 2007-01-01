У калужских аистов уже вылупились два птенца

Ещё два должны выбраться из яиц в ближайшие дни.

Онлайн-камера установлена в гнезде под Калугой.

Следить за жизнью птиц можно круглосуточно на Youtube.

Напомним, в прошлом году было пять птенцов, но последнего родители выбросили, потому что не могли прокормить. Однако его выходил калужанин Дмитрий Покревский.