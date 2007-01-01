У калужских аистов уже вылупились два птенца
Ещё два должны выбраться из яиц в ближайшие дни.
Онлайн-камера установлена в гнезде под Калугой.
Следить за жизнью птиц можно круглосуточно на Youtube.
Напомним, в прошлом году было пять птенцов, но последнего родители выбросили, потому что не могли прокормить. Однако его выходил калужанин Дмитрий Покревский.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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