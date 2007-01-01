Калужан позвали считать соловьев

Главными днями акции «Соловьиные вечера», которую проводит Союз охраны птиц России, станут 18-19 мая.

В подсчете птиц могут поучаствовать все желающие, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Нужно найти место, где поют соловьи, определить количество птиц и внести данные на сайт luscinia-luscinia.ru.

- Все участники получают сертификаты и имеют возможность выиграть ценные и полезные призы, - сообщили в Минприроды.