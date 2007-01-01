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Калужан позвали считать соловьев

Главными днями акции «Соловьиные вечера», которую проводит Союз охраны птиц России, станут 18-19 мая.
Дмитрий Ивьев
11:05 сегодня
0 59
Читайте KP40.RU:

В подсчете птиц могут поучаствовать все желающие, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Нужно найти место, где поют соловьи, определить количество птиц и внести данные на сайт luscinia-luscinia.ru.

- Все участники получают сертификаты и имеют возможность выиграть ценные и полезные призы, - сообщили в Минприроды.

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калужская область регион
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Маривана

Зачем? Для кого? Сколько вижу сообщений в интернете - все против. Сколько общаюсь с теми кто рядом живёт - все против. Мнение жителей никому не интересно. Весь сквер испортили. Бред какой-то - часовня рядом с церковью. Не нужна она там! Кто это решал? Слов нет нормальных.

...
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