Калужан позвали считать соловьев
Главными днями акции «Соловьиные вечера», которую проводит Союз охраны птиц России, станут 18-19 мая.
В подсчете птиц могут поучаствовать все желающие, рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Нужно найти место, где поют соловьи, определить количество птиц и внести данные на сайт luscinia-luscinia.ru.
- Все участники получают сертификаты и имеют возможность выиграть ценные и полезные призы, - сообщили в Минприроды.
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119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
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