В Калуге прошел второй фестиваль «Душа ребенка»
Талантливых юных калужан наградили дипломами губернатора «Опора Отечества» за высокие достижения и большой вклад в развитие нашей области.
Мероприятие прошло в стенах драматического театра.
- Этот замечательный детский праздник состоялся благодаря Прокуратуре Калужской области при поддержке Губернатора, Правительства региона и Калужской митрополии Русской православной церкви, - прокомментировал министр культуры и туризма региона Павел Суслов. - Хочу поблагодарить идейных вдохновителей и организаторов. А ребятам желаю новых побед и достижений, покорения неизведанных вершин и увлекательных открытий!
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