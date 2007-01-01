В Калуге прошел второй фестиваль «Душа ребенка»

Талантливых юных калужан наградили дипломами губернатора «Опора Отечества» за высокие достижения и большой вклад в развитие нашей области.

Мероприятие прошло в стенах драматического театра.

- Этот замечательный детский праздник состоялся благодаря Прокуратуре Калужской области при поддержке Губернатора, Правительства региона и Калужской митрополии Русской православной церкви, - прокомментировал министр культуры и туризма региона Павел Суслов. - Хочу поблагодарить идейных вдохновителей и организаторов. А ребятам желаю новых побед и достижений, покорения неизведанных вершин и увлекательных открытий!