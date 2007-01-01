В Китае откроют бюст Юрия Гагарина

Его установят осенью в университете «Фуяо» в Фучжоу, сообщил в пятницу, 17 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Это еще один жест дружбы и символом развития наших отношений, - пояснил глава региона.

Он напомнил, что в нашем регионе уже 10 лет работает завод по производству автомобильных стекол.

- Для многих китайских компаний этот проект – подтверждение наших инвестиционных возможностей, - прокомментировал Шапша. - Мы делаем всё, чтобы бизнесу было комфортно на калужской земле.