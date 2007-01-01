В Китае откроют бюст Юрия Гагарина
Его установят осенью в университете «Фуяо» в Фучжоу, сообщил в пятницу, 17 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша.
- Это еще один жест дружбы и символом развития наших отношений, - пояснил глава региона.
Он напомнил, что в нашем регионе уже 10 лет работает завод по производству автомобильных стекол.
- Для многих китайских компаний этот проект – подтверждение наших инвестиционных возможностей, - прокомментировал Шапша. - Мы делаем всё, чтобы бизнесу было комфортно на калужской земле.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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