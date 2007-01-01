В Калуге подешевели огурцы, гречка и вермишель

Новая статистика опубликовала в пятницу, 17 мая, по итогам заседания, которое провел заместитель министра конкурентной политики Лев Марченков.

Отмечается, что огурцы подешевели за неделю на 4,82%, гречка – на 1,71%, вермишель — на 1,27%.

При этом свекла выросла в цене на 7,38%, картошка — на 3,51%, морковка — на 1,86%, питьевая вода — на 1,64%.