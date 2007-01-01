В Калуге подешевели огурцы, гречка и вермишель
Новая статистика опубликовала в пятницу, 17 мая, по итогам заседания, которое провел заместитель министра конкурентной политики Лев Марченков.
Отмечается, что огурцы подешевели за неделю на 4,82%, гречка – на 1,71%, вермишель — на 1,27%.
При этом свекла выросла в цене на 7,38%, картошка — на 3,51%, морковка — на 1,86%, питьевая вода — на 1,64%.
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95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
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39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
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