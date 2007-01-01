В лесопожарную службу закупили новую технику

Автопарк пополнился пятью новыми полноприводными грузовыми автомобилями.

- Закупку стало возможным осуществить благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», - рассказали 17 мая в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В прошлом году для защиты леса уже было закуплено несколько единиц аналогичных машин. В министерстве отметили, что они хорошо показали себя в работе.