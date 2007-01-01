+15...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В лесопожарную службу закупили новую технику
Общество

В лесопожарную службу закупили новую технику

Автопарк пополнился пятью новыми полноприводными грузовыми автомобилями.
Дмитрий Ивьев
15:26 сегодня
0 184
Читайте KP40.RU:

- Закупку стало возможным осуществить благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», - рассказали 17 мая в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

В прошлом году для защиты леса уже было закуплено несколько единиц аналогичных машин. В министерстве отметили, что они хорошо показали себя в работе.

Новости по тегу
калужская область регион
eyJpdiI6InZYOWg2bUdjbTVDWkRHSUxMUjFGZ1E9PSIsInZhbHVlIjoieGtFM1N3SXo4dWNYQyttdFJUb1I4dWpXQU9pSmJhMG5UWDBrbW5RT2g5d3d5NVM0T09OR0tTMTRGR1ZDTjhuWEdGOUFhd3FzYVR6dVJMRjUyd1RHSW5aTHh1Y3d4Z0l3ZTNIdmpnbUZsSG52RG5xelRqVVBudG9QbWoyVkQvc2paQTlIZzhnMzVTQzJRUjI4ZGtDQ0N6QVBVR1lZUVBnc1BxcGZDV2JlTzEwQXg1QTFWdlpXbnplalArWDlyOXlLRVZhUUVPQzh4eHN4Tm9Ic0w4ZHdPQldDTUowRXVNamhjSjUwWVkrcUMzeVpHQ2NWR0dlVWlHRVA3Uk9rZVRRZHZuU1g3TTMySWNnUlFBODI1ajRWTDFnTTlWbFM1MGZSbVh4NTh0cE9xL0pJMkM4OHdQUzczQzRScHdFM3k0TlFNWkxlMFpobEVvU3cyVC9JUmdrUXRRTzBXNEMwZnNIeDZRRGhZWDlaNnBJM1Y3cDNOc0JNb25VbU82RVNza2E5Ukx5NjNzVnhxbVZrV0ZUVHVYbitaSWp2c3lHcUtKRHc5Wjc1Y0dRWHNuaUNSNUhLUFVxWWdYcUUycGtST1BTY3pYaVY3cWtVK1R6Mzk1dXJaNzlYb0tsOTdTVFFpZ25GNGRTVDJWSnNFSVVrdGE3b1RnYzJHVE9VM1RXMFBSNW9sRGFHam4rc25wNGJ2dWkvWGxxZW1Sb294ekUrSnU2cmorc0FBZlE3UnVGdkpWazVxTENkZkIwYU9xUTNPSURYR05DK1UyN3NJbDB6ZnJmRXZ1Q2RiOEtRYXgydUVXanN5emFpVzZ2REVqQytqWEpaNkNPRG9wYy84NVdZczh1dEdHNTNoWHJnUFYzQkxTbi9qYXI2ZjFLN3crZWkzMFdTYlB6Y294WWJGVFNMeVZsbGQ3ZkdFWWpDSUZkOGJMTE0vVnUwTVp0eFpxYkJtS043cVMweEVFcU5pV2tlamlIZ1RnQVFvTUpTMDl2WWN4S3UxVnM5ZDFUOWFjMUwvcXZDIiwibWFjIjoiMWVhNTAzMDcyNzAyZDZlZTNjMTMzMDBlYThkODU3MmM5OTY1MjZiMjQ3NGYyNDI4MjJkY2NjOWY4ZTA2YjJiZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6ImUra25XdmpkZHpOM0lKQjVETlM4amc9PSIsInZhbHVlIjoiZGErb0E5THMzY0pHeFp3Ym5tMlB5QzMzM2ZvWnVSR1dWRUhmOVdNdUNyM1NSMGVXNGpLVktqZkNGYjlDT2FYNm9adURlZENmZVZDQ1dPeVZ4Y2R4WVozaHQ3dlRaSkRPM2UzK01lS241YXZwQmNJYUQrbkdnUmZ6QWdKcEd0amIzN1FSOURYbE1FaXljaTlVNGoyWnNsV2V0VC9KaG5UUnZkTC8xUjg0aUcwM1JmNFBtT2g4bmJ5WkxTWTl1VXNQN3B3TXI4N29aVnRWeGRCYWZMSGNoUW12RVRyaG83TGEvMW9WTVU2OE9TRVltQzhIR1hJTSs4dlBrY1k3NUVFeStXc2plUTBhMlVCTzYvbk9SY3F4Tnd3bnV4ekpIbVZ4NE5LcldoS3dqeGMzQnUwQzZ1WkR0aHRpbk8rY1pTRmNUNzI1VlRWSlFyWnVvQ0RUNG5wcnJGM1BteS9nMTRFSUs5cnp5a1JUUmhBYTFXWkhENEFQcFZsTS9wZEN5a2pGMTRJcmo2eUI0VURaSk1EZXoweWlKTmxiVnBXR0FTcHVPa21ON2hyMFh4eVRHN2ppNXZGL3RtK1hPanFnTzZGU0FEY2dOY1ZaY0FwQW5PdlBqUmpibnc1eXhDWFNCTjhWWVhEVmJkWWpITDhDWVlpa0wvQkJ5SDVYRzFVd1dOZzd1bFlUYW9MSXpLLzhxMndRWjdUNlVnZFN6aTQ4RjVDZ2NWOVk1aURJV3JDNkUwOUVHbGFqNXhZU2VQU1hOdzloYWl3a05LOHBYSDNqYUpKVEs3L0ZEYUZxVjBlclFYM1BsUE1rVUZaSGg2YUtSNWNtM2kwc0tCYXJuaDJORTJpVVhlbCtKRnd1VTRMYjgwcThsK2lYejZwcDZGM3hhMlJ4eVhZWnhaUUdsd1Y1TmI4MUM4VVNhYjk2aS8yckpBS05VaU1IU2lsQzNONGJYellTSy8wcnlRPT0iLCJtYWMiOiJjOGExZWMzNzhkMTk0MjM5NWFkZjQwNTIyZjAyNzY5NTNkZTA3OTA5NTQ4MzBhYTgzY2RlNzQ4Zjg3OWYxYjRjIiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkY1L0FiYXZQWWR0elE5MmZPY0VjNnc9PSIsInZhbHVlIjoiZFBXS1QremtqM29OM3NmS0lXc0ZZR3QyV2k4STFJYXROOFRITTd3bm1WYmM2UmxlWEd1MWxTRzhnNmdSRWxLZHQrSDlZNGdOMTFEU21SMnpqS2JpUEQxRzJrK0ZsaDVrT3RrbloxLytmaVkvbkU0UVZDYWU5MVVoWU5PMjQxM0tLcWVSdzVCbSs0YnNRVG13d2JDdHR5SGNoN1hNUFJFZ0g5c1QxVVBpdmhlWElNTEJZSlhva1BLN0VDVXZ1aVlPOXlkcWRQVGYxME13b0xIM2x6SVRsK2ZBSGdaaTc3S1VTdmVtZjlFcE9TR3hHQUtTYlpjdld3Y3J6aDlTaEZOMy85M0s4clpDTUUrM3BOOVpoNm1GNlJBT2x5eS94TlVQTzhIRzdjelNZUHp0elpYWGFNT290YjY5Vk5EU2w1WDFuYThrVXlUeW1Qd1dDOWo2OVFsTG45UXVyaGxOaDBmQm1scE50UStvNXJoTE1Ca2lOMjlLTlg2YTBqRkxTdUdla3FpNjFpVkhRaGduNzQyOGxVT05zT1FYSEptcC9GaHBtT2VLbzROM1pXSThERTNyWlViU0lsWmdYeEtEamFtR21VRVRBWml1bXZKRWhWemRzM1BQZUZLMUYzdXZqazRKcnd5REd5ZE5NYms9IiwibWFjIjoiMThhYWM5MDJmYWVlOTkxODE2ZTYwODk5MTJmOWJkYzFjOTUyZTg4OTJmMjhlMTdjNWY0YWVmYTEyNmY4N2I4MCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ijd0VjdFMzhZLzBKNDF0SzUrVlNIS0E9PSIsInZhbHVlIjoiS20razFzQnhOZkVVSFgxUTlxRVRxLzgzc1kyQStNdjBwUWI0R1VGTk5xeWdBM0FEV29kVEJobkMxRHVrR1lLdWtoMmZ3Vk8zQjJUOWxXMThaZ1ErMUs1aVlPempQQTUyQzQ1UkYvL1NKWTdwZENXZmZDUGJzUHJ6TDdWc0RFNmVONHlpMUdWclhCcE8xeHRLR1JlcVh6Yk5peENjcmFEaUlEMkJ3bllRT3dqU1IrSFl4SHZvTkJkYjUxZ0hmQkduWWFKZ2FLSGlVSFZJV013MzlDTlRCR2Y4eGIxT2dxZld4ak91N0wzNk5GNThhOTQzZ0l4cWtIRGwxdW55TTBIdm0xbW8rL3lHeW1DNjB6ZkhROXA5YnFxMVpObHVDalNmZXFCUzBCTW4reUhOQVdpQjZQTllBVlRRQjZrVTY2OTBOeEpGMGNMb3F5MjZzaE9jblY2TkJTMGdjSjNPNFF1MFNQdGt1ekh6YnZhRG1JeUNIOFhZa2JQUDIwcUpWNDBPYXBMdjVsZHhiZXRhSHI5ZHAvaEZZMmJWazV6VkJqVHpoNTh1WG1VY3lMaE4vKzYxempMWSthakd0U1N5RVllZk11RGFDcHpQMm1Wd3kxZFM0YkdEYnZ2VmtQMEEwL1hjUFcxTlFpUUg1MU09IiwibWFjIjoiOGYwNjcwN2U2MjYwNjE0MGI4MTUzOTQ1NDRmOWVmMmZjNmJiMGRiZDgwMmJjOTJhNzVhZDI2NDkxOGJkMmRhMiIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 12620
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 6733
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 5454
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 4595
Калуга
Весна - красна.
10:19 19.03
11 6467
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 3767
Калуга
Раздельный сбор мусора
15:30 19.03
7 4051
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 2602
Калуга
Водитель отказался везти
14:48 22.03
2 6010
Новости компаний
eyJpdiI6ImVUci9LOHl6TmpMODBTV3JyQzNjU0E9PSIsInZhbHVlIjoiellaN053Qms3WUU1TjdOSHF1YkpnVGptcmU2b3BPNzVLcWJUTzNNNWhUNHZ2dlN0OWl4aXp2S2w1RGpacVovSUR2L3ZCekw2V0Z1cDlOODlrZklDWVNKRFRHbEhkUDJiMEpMN1JTc0srK2tMNVZzN2orUTVrcVZQbHJ6YVJxbkVQWUlRVno2N1didHBlYTBFT09GQWZvaXQwSTFwRWxxOWxZYVhkV3Z6VnArSHRYSmVEOFRxYWZLUzRMTDJpWFR6Y0duV3hOaUllcjB4ajZacGpkTHZ2dGFxZGlFWXRPeVJ1M0xCSnNBdDViSW1ZdDRuTTI5bmdZNTlkS0FlQW9rbUdWaXhJZEJxbWQyZUlSWEFvdUJ2aHdhbGlUWmM3Q2lObzVYcjJlVm1MSEJtWXRZd3ZWa2lUdU5TcW9yWWlSVUtCS2c5eVBUMVRjM1ozTGQ5Z3RIWUVWM0pnVWVIdkh3cVdqSW82Z1F5Y0NkaXoyUDRBa1NtV2VCOU5rYlROK2Z2b2M4Y3MxWlgxR29wWXZqNzd1MkkzWnV1cnRPVVhXaFNGTFZkYmRTZ3lqNW9IYUY1TG9HQlF4eXJkT0hqZTVQSjlpeVlUWDNIdDdvWVI5TThOZHYrNGxBQXdsNWsxYm5taEFPRVJ5bEU1K0ZsRXNIOVlaQSs0eDlNbVZxRzAzOW1lSHBXcUFYRFRabWk2akJNUnlPWmRLUzZlS05kcm9FQ2pkdXRwUEluZ0hoVWhIR2s5OXJMWXZvSm5uSXQ0cW92U1R0dkdBaWxmUU9GejBmWWNGVFIwZ2RFeU1abWttNjczbFlhMUl3bnNaYlpjNURDUFZ3TUxMQVJQS2FPeHhobiIsIm1hYyI6ImM4MWRlYzc4NDc5Yjc3ODY0NzM3MGRlMzc3OGEyMDE1NmFkNzU3ZDk0Njk5ZjMzYTE1YmZjYWY3M2Y3MGM1OWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области
Влюбчивый
10:34 21.04
15 4318
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 2635
Калуга
Открытое письмо Владиславу Шапше от инвалида
12:43 18.04
6 6438
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 3957
Калуга
Про маршрут 29.
Сталкер
12:57 23.04
5 5254
Фото Пользователь Посты
ajax 246
maksemss 89
Геннадич 74
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
Зигмунд 23
kgv 19
Sony 18
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26618
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13833
best 7886
megathrone 5110
Комментарий дня
Маривана

Зачем? Для кого? Сколько вижу сообщений в интернете - все против. Сколько общаюсь с теми кто рядом живёт - все против. Мнение жителей никому не интересно. Весь сквер испортили. Бред какой-то - часовня рядом с церковью. Не нужна она там! Кто это решал? Слов нет нормальных.

...
eyJpdiI6Im1hNWpqZHlqNFZGaFY0OUtyV0d5WUE9PSIsInZhbHVlIjoiK05NOGkwRllGTFovbHFIendrbEgxYkRJKzQ1NzEvT1VmT1A2T0p5OGR5clRSY09tVjdQbVRZN3FWMnY0S3BycmY1NjluazF3ODJWeXV3TUZ0Yk5UODJlOVBSQVBTMmlwUEFkUkZUcGhCVkdmbjFFb0svWlA5RnNiS2U3SUpnclpaYzRXZ1ZETjM1eEFycXRXdHV1NG4rejNac0VnM1hTa0JEVnlqYytuRlF6M0NKZ09EZ3A4Y2k0TVJGOUdGSnR2czVtV0N6MzQ0NkxsOGYwaUVqZXNtVFN1OWYrYzN0TXdsYmF5SnI0azJBdHM5clhlbitwcnpMNnNPOENFd1JEVGRzZWZCR1JUczV6Y09QSGVsY0lGK0lWbUJ5bmJQeHdWZ3hhTDA3N0tzTG5vaUdVL1VrcVhBckcxM1UrNUN0enZDd2FYZXhaVFR2bEVveXp4NnRFaU1Gc1ZBd1hldmdhU3BQemZKSXZ3RzQrTWYrWWp6UURVZU5lV3BEY0ovc3ExS3pJOU9Gbjk3ZGJmamdXRWFCYXVPc1FIeWg4eWIyY2JGZjMwL3RiRDk4Mm9aUjZscEFEalk3OXgwcEw1OHJTU01iUkJTOXdPOXVCQzh1QW85TjhadXFobWRveXFodTc5YU1rbGZuTWJ3UXZZYjFDTU5CL2dBM0MwOFQxUUtZUXE3SVdVaFc3eTdtZ0dTbTRaZHlsNjlZZnJ6ZmJQTklVTW9WK0ZnZ0RObWRlRWZpaGdQaWMvK1piUy9TRHFOdkw5ZUxBUkgzUzJ2dUtwMDIraERtTXo1T3UxVTI0Q21IczJxVGN4OTNXd3duMk0rbDNiU2Q2QVhVcFFUamNIOEJudnhhR3BLdUIxNEUxamh2NzYyNEFEK01PSkRXMDRZdS9zNGF3VjFyS1NzRHFtYkVwaFI5Q01zL0t2d1Q1RFZQT2UiLCJtYWMiOiI1ZmQ3NmE4NDZlYTNlYTc0MTM4YzZlYmZhNDI4ZWJhOTdmMmI3ZTg3MTQ1NDJiYmJhNjFkZGE4MTBiZDlkYzY2IiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6IjNXK3oyOGtSVVFrU1BhT2dKZWVUL1E9PSIsInZhbHVlIjoiOEVDSTF4VmYxcmF6SkNiMWlPRXJ1SUtPKzlvVFp4WTRMNUNCaU1BNUxkbXdZZU1GVFliQW5IeGUzeDRha3JBeUN6cko3MlBzTlNXQTQ3Umc4UDQ1OU1oVWJIbTZEZFZQQlJlRVJWclZjbGRIeGJnVnlaZnJpUzB2aWNDUjljWWhXUUNEelVWNEdhUkZ5VVVZcjM3ejZSZDVjSUtra1JzRmR1azYyWVh5bkZCWHNPWHl1ZXhMMkc3cWJ1ci9lMThCS0xCWk5vOUFQd3VvMFhVREpOa1FSRXh5ODdaRHh2bDlkdjhCbTJ1QUFwVTFnL0dFdENtbzJwL05jeU9mYm5yUUgyZm1vNzF1VkNqSS9KOGpURExPaHFzQVhoOTBvdFg0TTFiNmUzK0p3bnEwVnlwS0YvTTB4azh3T2wrSDFxdjd4blNNaDdibEpGRnpDRHJpbklsT0RXZ2pGSmdGWk1yUGw1YVJKSVJtc1Y0M2hWVWRNNkdwbFlXRzJ3S3NvK1V5YzlvejE5SFNibXBXdlFycXg4ejM3YXh2MkJCZ25ocEp6czNMRDEvVHhGSEcxTVQ0bGhCc0FZSmxwcWxXdTQ0QyIsIm1hYyI6Ijg5ZGRjNzFkNDFiNGFiZDgxN2I0NDM1NWZmNDkxYjc3YTNkNzY2ZTE5NzY4OWVmZDAwYTRmOWQwNWNiYTlmYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+