В лесопожарную службу закупили новую технику
Автопарк пополнился пятью новыми полноприводными грузовыми автомобилями.
- Закупку стало возможным осуществить благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», - рассказали 17 мая в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.
В прошлом году для защиты леса уже было закуплено несколько единиц аналогичных машин. В министерстве отметили, что они хорошо показали себя в работе.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня