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Калужане смогут пользоваться музыкальным сервисом без оплат

14:33 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Цифровая экосистема МТС объявила о том, что абоненты МТС смогут слушать МТС Музыку без доплат. Нужно лишь скачать приложение (12+), авторизоваться под своим номером – весь функционал стриминг-сервиса будет полностью доступен.

“Теперь абоненты новых тарифов МТС могут получить музыку в подарок, без оплаты за подписку. Участники этой беспрецедентной акции получат доступ к обширному каталогу из десятков миллионов треков и полному функционалу стриминг-сервиса, и даже интернет-трафик на музыку не расходуется,” — заявила генеральный директор «МТС Медиа» Елена Бальмонт на конференции «МТС Платформа».

Чтобы начать пользоваться МТС Музыкой, скачайте приложение и авторизуйтесь под своим номером телефона – промокод на подключение подписки со скидкой 100% активируется автоматически. Акция будет действовать до 31 декабря 2024 года. Подробнее о правилах и тарифах, которым доступна подписка без оплаты, можно найти тут.

Сейчас МТС Музыка — третий по доле рынка российский стриминговый сервис. Кроме того, контент обновляется каждую неделю, а слушателям доступны три персонализированных плейлиста “Мой Микс”, “Чилаут-микс” и “Энергетик-микс”.

Организатор акции ПАО "МТС", срок проведения с 14.05.2024 года по 31.12.2024 года. Более подробная информацию об организаторе акции, сроках проведения и правилах участия здесь .

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Маривана

Зачем? Для кого? Сколько вижу сообщений в интернете - все против. Сколько общаюсь с теми кто рядом живёт - все против. Мнение жителей никому не интересно. Весь сквер испортили. Бред какой-то - часовня рядом с церковью. Не нужна она там! Кто это решал? Слов нет нормальных.

...
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