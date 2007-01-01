В Бетлице заработал новый флюорограф

Его закупили в Центральную межрайонную больницу №1 по программе модернизации первичного звена и нацпроекту «Здравоохранение».

Менее чем за месяц обследование прошли 112 пациентов, сообщили в пятницу, 17 мая, в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Флюорография — вариант рентгеновского исследования, который в основном используют для диагностики болезней легких, - напомнили в Минздраве. - Ее применяют для скрининга, то есть массового обследования населения, на туберкулез легких. Но на изображении могут быть заметны признаки и других заболеваний — например, пневмонии или сердечной недостаточности.