В Калуге более 200 педагогов из 10 регионов России учатся работать с БПЛА
Наш регион стал одним из шести центров в стране по обучению специалистов образовательных учреждений работе с БАС.
В первом потоке в Федеральном технопарке профобразования принимают участие педагоги из Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Московской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей.
Курс по изучению БАС включает почти 270 академических часов, рассказали 17 мая в министерстве цифрового развития.
Запланированы также мероприятия и для калужских образовательных организаций.
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