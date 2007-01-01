194 Фото: правительство Калужской области.

В Калуге более 200 педагогов из 10 регионов России учатся работать с БПЛА

Дмитрий Ивьев

Наш регион стал одним из шести центров в стране по обучению специалистов образовательных учреждений работе с БАС.

Дмитрий Ивьев 194 Фото: правительство Калужской области. Читайте KP40.RU: