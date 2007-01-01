Выдра попалась на фотоловушку в калужском лесу
Сейчас в заповеднике «Калужские засеки» прохладно и влажно, поэтому животное отошло далеко от реки.
Будучи родственником куницам и барсукам, выдра освоила совершенно другую среду обитания, - рассказала 17 мая старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Этот хищник прекрасно плавает и ныряет, между пальцами на лапах у выдры развиваются плавательные перепонки, облегчающие плавание, а плотный подшёрсток очень долго не намокает и прекрасно защищает зверя от переохлаждения даже зимой.
Питается выдра мелкой рыбой, лягушками, околоводными грызунами и моллюсками.
В заповеднике на протяжении одной речки живёт не более 3-4 выдр, а на ручьях помельче – не больше 1-2.
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