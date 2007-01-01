В Калуге запретили купаться в трех водоемах

Вода не соответствует нормам в Оке, Угре и Яченском водохранилище.

Первые в нынешнем сезоне контрольные измерения Роспотребнадзор провел 16 мая.

При этом на данный момент можно залезать в воду на Сероводородных озерах, в Резвани, в Верхней и Нижней Вырках, а также на Рождественских прудах.

Также на 16 мая вода в норме в Ломпади, на озерах в Кирове, Барятино, Шершнево, Мосальске и деревне Садовище Куйбышевского района.