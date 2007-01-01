В Калуге запретили купаться в трех водоемах
Вода не соответствует нормам в Оке, Угре и Яченском водохранилище.
Первые в нынешнем сезоне контрольные измерения Роспотребнадзор провел 16 мая.
При этом на данный момент можно залезать в воду на Сероводородных озерах, в Резвани, в Верхней и Нижней Вырках, а также на Рождественских прудах.
Также на 16 мая вода в норме в Ломпади, на озерах в Кирове, Барятино, Шершнево, Мосальске и деревне Садовище Куйбышевского района.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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