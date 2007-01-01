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Общество

В Калужской области усилили мониторинг за состоянием воздуха

В селе Некрасово Тарусского района, в Ферзиково и в Обнинске установлены три новые малогабаритные автоматические станции.
Дмитрий Ивьев
15:50 сегодня
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Теперь их в Калужской области стало 20, рассказали 16 мая в министерстве цифрового развития.

Состояние воздуха мониторится. Данные за каждую неделю выкладываются на геопортале Калужской области.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Area51

Угу... Если не считать, что ценник с этим помощником конский... Хотя чего проще, с 4 pda поставить whocalls и забыть о спаме, как страшный сон. 3+ года стоит, пофиг на всякую лабуду, тупо звонки со спамом скидывает.

...
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