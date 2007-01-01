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В Калужской области усилили мониторинг за состоянием воздуха

Дмитрий Ивьев

В селе Некрасово Тарусского района, в Ферзиково и в Обнинске установлены три новые малогабаритные автоматические станции.

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