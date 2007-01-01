Калужская санитарная авиация совершила 59 вылет с начала года
В четверг, 16 мая, жительницу Калужской области доставили из Смоленска, где она пострадала в ДТП.
У женщины тяжелые травмы, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
- Пациентка доставлена в областную больницу, где продолжит лечение, - пояснили в Минздраве.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня