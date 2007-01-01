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Калужская санитарная авиация совершила 59 вылет с начала года

Дмитрий Ивьев

В четверг, 16 мая, жительницу Калужской области доставили из Смоленска, где она пострадала в ДТП.

Дмитрий Ивьев 171 Читайте KP40.RU: